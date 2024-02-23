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https://sputnikarabic.ae/20240223/أول-هجانة-سعودية-تثير-تفاعلا-على-وسائل-التواصل-الاجتماعي-فيديو-1086335171.html
أول هجانة سعودية تثير تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي.. فيديو
أول هجانة سعودية تثير تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة سعودية بلباس شرطة، خلال احتفالات المملكة، تعمل مع فريق الهجانة التابع لوزارة الداخلية السعودي. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T11:07+0000
2024-02-23T11:07+0000
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وأثار المقطع المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية تفاعلا كبيرا، حيث علق الكثير من رواد التواصل الاجتماعي على المقطع المنشور، معبرين عن فخرهم بفتاة وطنهم التي تخدم ضمن فرقة الهجانة السعودية.وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق مدير الأمن العام السعودي، محمد البسامي، فرقة هجانة تابعة لوزارة الداخلية بمحافظة الدرعية، حيث أكد على أن إطلاق فرقة الهجانة يأتي "بتوجيه من سمو وزير الداخلية احتفاء بيوم تأسيس الدولة السعودية الأولى عام (1139هـ / 1727م)، وإحياء للإرث ومواكبة للتزامن مع عام الإبل 2024م".وعلقت إحدى الناشطات على المقطع بالقول: "الهجانة السعودية الأولى" أي إنها الفتاة الأولى ضمن هذا الجهاز.وقالت مواطنة أخرى: "ما شاء الله تبارك الرحمن فخر من الأعماق الهجانة السعودية الأولى واللي شاركت في يوم التأسيس"، كما كتبت إحدى الناشطات: "أول فتاة تمثل الهجانة بوزارة الداخلية وتشارك بيوم التأسيس".وسرية الهجانة الملكية هي فرقة أطلقت بتوجيه من وزير الداخلية وبالشراكة مع نادي الإبل والحرس الملكي لتخليد وترسيخ الموروث الثقافي للهجانة وتاريخهم الطويل.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

أول هجانة سعودية تثير تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي.. فيديو

11:07 GMT 23.02.2024
© Photo / twitter/fayez_malkiالهجانه السعودية الاولى
الهجانه السعودية الاولى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Photo / twitter/fayez_malki
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة سعودية بلباس شرطة، خلال احتفالات المملكة، تعمل مع فريق الهجانة التابع لوزارة الداخلية السعودي.
وأثار المقطع المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية تفاعلا كبيرا، حيث علق الكثير من رواد التواصل الاجتماعي على المقطع المنشور، معبرين عن فخرهم بفتاة وطنهم التي تخدم ضمن فرقة الهجانة السعودية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق مدير الأمن العام السعودي، محمد البسامي، فرقة هجانة تابعة لوزارة الداخلية بمحافظة الدرعية، حيث أكد على أن إطلاق فرقة الهجانة يأتي "بتوجيه من سمو وزير الداخلية احتفاء بيوم تأسيس الدولة السعودية الأولى عام (1139هـ / 1727م)، وإحياء للإرث ومواكبة للتزامن مع عام الإبل 2024م".
وعلقت إحدى الناشطات على المقطع بالقول: "الهجانة السعودية الأولى" أي إنها الفتاة الأولى ضمن هذا الجهاز.
وقالت مواطنة أخرى: "ما شاء الله تبارك الرحمن فخر من الأعماق الهجانة السعودية الأولى واللي شاركت في يوم التأسيس"، كما كتبت إحدى الناشطات: "أول فتاة تمثل الهجانة بوزارة الداخلية وتشارك بيوم التأسيس".
وسرية الهجانة الملكية هي فرقة أطلقت بتوجيه من وزير الداخلية وبالشراكة مع نادي الإبل والحرس الملكي لتخليد وترسيخ الموروث الثقافي للهجانة وتاريخهم الطويل.
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