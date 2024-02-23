https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-أمريكي-واشنطن-فشلت-في-عزل-روسيا-1086338570.html

إعلام أمريكي: واشنطن فشلت في "عزل" روسيا

إعلام أمريكي: واشنطن فشلت في "عزل" روسيا

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في عزل روسيا، حيث استطاعت موسكو، من خلال احتياطيات النفط والغاز لديها، ضمان الاستقرار المالي والسياسي في... 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T12:38+0000

2024-02-23T12:38+0000

2024-02-23T12:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

اقتصاد

العالم

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، شنّت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "هجوما دبلوماسيا" على روسيا، وكذلك من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والدعوة الجماعية إلى "الدفاع عن النظام الدولي".وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن سعت إلى "معاقبة روسيا بالألم الاقتصادي والعزل السياسي".وأوضحت الصحيفة أن "هدف واشنطن كان أن تقوم الشركات والدول بقطع علاقاتها مع موسكو، لكن بعد مرور عامين، وجدت روسيا نفسها ليست معزولة كما كان يأمل المسؤولون الأمريكيون"، مضيفة أن القوة الكامنة في روسيا، والتي تعتمد على احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وفرت استقرارا ماليا وسياسيا يهدد بالصمود بعد المعارضة الغربية.وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي الروسي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم إيداع نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.

https://sputnikarabic.ae/20240222/كم-عدد-العقوبات-التي-فرضت-على-روسيا-خلال-العامين-الماضيين-1086312078.html

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اقتصاد, العالم