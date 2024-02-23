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الجيش الروسي يسقط طائرتي "ميغ-29" و"مي-9" و652 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الجاري
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-أمريكي-واشنطن-فشلت-في-عزل-روسيا-1086338570.html
إعلام أمريكي: واشنطن فشلت في "عزل" روسيا
إعلام أمريكي: واشنطن فشلت في "عزل" روسيا
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في عزل روسيا، حيث استطاعت موسكو، من خلال احتياطيات النفط والغاز لديها، ضمان الاستقرار المالي والسياسي في... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T12:38+0000
2024-02-23T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اقتصاد
العالم
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، شنّت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "هجوما دبلوماسيا" على روسيا، وكذلك من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والدعوة الجماعية إلى "الدفاع عن النظام الدولي".وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن سعت إلى "معاقبة روسيا بالألم الاقتصادي والعزل السياسي".وأوضحت الصحيفة أن "هدف واشنطن كان أن تقوم الشركات والدول بقطع علاقاتها مع موسكو، لكن بعد مرور عامين، وجدت روسيا نفسها ليست معزولة كما كان يأمل المسؤولون الأمريكيون"، مضيفة أن القوة الكامنة في روسيا، والتي تعتمد على احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وفرت استقرارا ماليا وسياسيا يهدد بالصمود بعد المعارضة الغربية.وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي الروسي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم إيداع نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.
https://sputnikarabic.ae/20240222/كم-عدد-العقوبات-التي-فرضت-على-روسيا-خلال-العامين-الماضيين-1086312078.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

إعلام أمريكي: واشنطن فشلت في "عزل" روسيا

12:38 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 12:41 GMT 23.02.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمدينة موسكو، روسيا يونيو 2020
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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كشفت صحيفة غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في عزل روسيا، حيث استطاعت موسكو، من خلال احتياطيات النفط والغاز لديها، ضمان الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، شنّت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "هجوما دبلوماسيا" على روسيا، وكذلك من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والدعوة الجماعية إلى "الدفاع عن النظام الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن سعت إلى "معاقبة روسيا بالألم الاقتصادي والعزل السياسي".
كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
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كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟
أمس, 13:26 GMT
وأوضحت الصحيفة أن "هدف واشنطن كان أن تقوم الشركات والدول بقطع علاقاتها مع موسكو، لكن بعد مرور عامين، وجدت روسيا نفسها ليست معزولة كما كان يأمل المسؤولون الأمريكيون"، مضيفة أن القوة الكامنة في روسيا، والتي تعتمد على احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وفرت استقرارا ماليا وسياسيا يهدد بالصمود بعد المعارضة الغربية.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي الروسي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم إيداع نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.
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