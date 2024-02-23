https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-يكشف-ما-تفعلة-الفئران-في-الآليات-الغربية-المرسلة-لأوكرانيا-1086329328.html
إعلام يكشف ما تفعلة الفئران في الآليات الغربية المرسلة لأوكرانيا
إعلام يكشف ما تفعلة الفئران في الآليات الغربية المرسلة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت صحيفة فرنسية بأن الأسلحة الغربية الحديثة الموردة لأوكرانيا تبيّن أنها غير مناسبة للمشاركة في الصراع وأصبحت "وجبة خفيفة للفئران". 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T06:57+0000
2024-02-23T06:57+0000
2024-02-23T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5012decf8a4ac1600aec99a925e1086.jpg
وقال ضابط فرنسي للصحيفة: "بعض أغلفة الأسلاك الكهربائية كانت مصنوعة من ألياف الذرة، وقد عانى الجنود الأوكرانيون من عواقب غير متوقعة بسبب ذلك".وأضافت صحيفة "Figaro": "قامت للفئران بمضغ أسلاك بعض المركبات، ما أدى إلى شل حركتها"، مشيرة إلى أن الأسلحة الغربية الحديثة، التي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير البيئية كانت وجبة طعام للفئران.وفي 17 يناير/كانون الثاني، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية، بضربة عالية الدقة، دمرت نقطة انتشار مؤقتة في خاركوف للمقاتلين الأجانب، ومعظمهم من المرتزقة الفرنسيين، مشيرة إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240222/أوكرانيا-تدعو-الغرب-إلى-تسليم-جميع-الأسلحة-لكييف-لمواجهة-روسيا-1086299054.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d76b796fe4e0b7b2038e81eb68194a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام يكشف ما تفعلة الفئران في الآليات الغربية المرسلة لأوكرانيا
صرحت صحيفة فرنسية بأن الأسلحة الغربية الحديثة الموردة لأوكرانيا تبيّن أنها غير مناسبة للمشاركة في الصراع وأصبحت "وجبة خفيفة للفئران".
وقال ضابط فرنسي للصحيفة: "بعض أغلفة الأسلاك الكهربائية كانت مصنوعة من ألياف الذرة، وقد عانى الجنود الأوكرانيون من عواقب غير متوقعة بسبب ذلك".
وأضافت صحيفة "Figaro": "قامت للفئران بمضغ أسلاك بعض المركبات، ما أدى إلى شل حركتها"، مشيرة إلى أن الأسلحة الغربية الحديثة، التي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير البيئية كانت وجبة طعام للفئران.
وفي 17 يناير/كانون الثاني، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية، بضربة عالية الدقة، دمرت نقطة انتشار مؤقتة في خاركوف للمقاتلين الأجانب، ومعظمهم من المرتزقة الفرنسيين، مشيرة إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.