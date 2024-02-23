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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-يكشف-ما-تفعلة-الفئران-في-الآليات-الغربية-المرسلة-لأوكرانيا-1086329328.html
إعلام يكشف ما تفعلة الفئران في الآليات الغربية المرسلة لأوكرانيا
إعلام يكشف ما تفعلة الفئران في الآليات الغربية المرسلة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت صحيفة فرنسية بأن الأسلحة الغربية الحديثة الموردة لأوكرانيا تبيّن أنها غير مناسبة للمشاركة في الصراع وأصبحت "وجبة خفيفة للفئران". 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T06:57+0000
2024-02-23T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ضابط فرنسي للصحيفة: "بعض أغلفة الأسلاك الكهربائية كانت مصنوعة من ألياف الذرة، وقد عانى الجنود الأوكرانيون من عواقب غير متوقعة بسبب ذلك".وأضافت صحيفة "Figaro": "قامت للفئران بمضغ أسلاك بعض المركبات، ما أدى إلى شل حركتها"، مشيرة إلى أن الأسلحة الغربية الحديثة، التي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير البيئية كانت وجبة طعام للفئران.وفي 17 يناير/كانون الثاني، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية، بضربة عالية الدقة، دمرت نقطة انتشار مؤقتة في خاركوف للمقاتلين الأجانب، ومعظمهم من المرتزقة الفرنسيين، مشيرة إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240222/أوكرانيا-تدعو-الغرب-إلى-تسليم-جميع-الأسلحة-لكييف-لمواجهة-روسيا-1086299054.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام يكشف ما تفعلة الفئران في الآليات الغربية المرسلة لأوكرانيا

06:57 GMT 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرحت صحيفة فرنسية بأن الأسلحة الغربية الحديثة الموردة لأوكرانيا تبيّن أنها غير مناسبة للمشاركة في الصراع وأصبحت "وجبة خفيفة للفئران".
وقال ضابط فرنسي للصحيفة: "بعض أغلفة الأسلاك الكهربائية كانت مصنوعة من ألياف الذرة، وقد عانى الجنود الأوكرانيون من عواقب غير متوقعة بسبب ذلك".
وأضافت صحيفة "Figaro": "قامت للفئران بمضغ أسلاك بعض المركبات، ما أدى إلى شل حركتها"، مشيرة إلى أن الأسلحة الغربية الحديثة، التي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير البيئية كانت وجبة طعام للفئران.
وفي 17 يناير/كانون الثاني، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية، بضربة عالية الدقة، دمرت نقطة انتشار مؤقتة في خاركوف للمقاتلين الأجانب، ومعظمهم من المرتزقة الفرنسيين، مشيرة إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليم جميع الأسلحة لكييف لمواجهة روسيا
أمس, 07:21 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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