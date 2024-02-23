عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240223/اكتشاف-معدن-غريب-من-عالم-آخر-مخبأ-في-كنز-قديم-1086336210.html
اكتشاف معدن غريب "من عالم آخر" مخبأ في كنز قديم
اكتشاف معدن غريب "من عالم آخر" مخبأ في كنز قديم
سبوتنيك عربي
وسط مخبأ من الكنوز الذهبية المتلألئة من العصر البرونزي الأيبيري، اكتشف الباحثون معدن غريب "من عالم آخر" مخبأ في كنز قديم، وقد يكون هو الأثمن على الإطلاق. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T12:00+0000
2024-02-23T12:00+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082650754_0:1577:2049:2729_1920x0_80_0_0_363d81125b6b8efb9ca22756605769ab.jpg
وأوضح الباحثون أن سوارًا باهتًا ونصفًا كرويًا مجوفًا صدئًا مزينًا بالذهب، لم يتم صياغتهما من المعدن من تحت الأرض، ولكن من الحديد من النيازك التي سقطت من السماء.وتم اكتشاف "كنز فيلينا"، كما يُعرف في المخبأ الذي يضم 66 قطعة معظمها من الذهب، منذ أكثر من 60 عامًا في عام 1963 في ما يعرف الآن باسم أليكانتي في إسبانيا، ومنذ ذلك الحين أصبح يعتبر أحد أهم الأمثلة على العصر البرونزي.ومع ذلك، كان تحديد عمر المجموعة أمرًا صعبًا إلى حد ما، وذلك بفضل شيئين، نصف كرة صغير مجوف، يُعتقد أنه جزء من صولجان أو مقبض سيف، وسوار واحد يشبه الشعلة، وكلاهما له ما وصفه علماء الآثار بمظهر "الحديد"، أي يبدو أنهما مصنوعان من الحديد.وأخذ الباحثون بعناية عينات من كلا القطع الأثرية، وأخضعوا المادة لقياس الطيف الكتلي لتحديد تركيبها، وعلى الرغم من درجة التآكل العالية، التي تغير التركيب الأولي للقطعة الأثرية، فإن النتائج تشير بقوة إلى أن نصف الكرة والسوار مصنوعان من الحديد النيزكي.وأكد الباحثون أن هذا يحل بدقة معضلة كيفية توافق القطعتين الأثريتين مع بقية المجموعة، فقد تم صنعهما في نفس الفترة تقريبًا، ويعود تاريخهما إلى نحو 1400 إلى 1200 قبل الميلاد.وتشيرالبيانات المتاحة إلى أن القبعة والسوار من كنز فيلينا سيكونان حاليًا أول قطعتين تعزيان إلى الحديد النيزكي في شبه الجزيرة الأيبيرية، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختم الباحثون بالقول: "الآن، نظرًا لأن الأجسام متآكلة بشدة، فإن النتائج ليست حاسمة، ولكن هناك تقنيات أحدث وغير جراحية يمكن تطبيقها على الأشياء للحصول على مجموعة أكثر تفصيلاً من البيانات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز النتائج".
https://sputnikarabic.ae/20240222/علماء-يطورون-أداة-مجانية-لعلاج-الإرهاق-1086310998.html
https://sputnikarabic.ae/20240223/مركبة-أوديسيوس-الفضائية-تهبط-على-سطح-القمر-بنجاح-1086334950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082650754_0:1385:2049:2921_1920x0_80_0_0_d6b0db84bc82142b6c1dc1ce2ff227f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

اكتشاف معدن غريب "من عالم آخر" مخبأ في كنز قديم

12:00 GMT 23.02.2024
© Photo / unsplash/Greg Rosenkeصورة أرشيفية لجهاز لتصنيع وخراطة المعادن
صورة أرشيفية لجهاز لتصنيع وخراطة المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Photo / unsplash/Greg Rosenke
تابعنا عبر
وسط مخبأ من الكنوز الذهبية المتلألئة من العصر البرونزي الأيبيري، اكتشف الباحثون معدن غريب "من عالم آخر" مخبأ في كنز قديم، وقد يكون هو الأثمن على الإطلاق.
وأوضح الباحثون أن سوارًا باهتًا ونصفًا كرويًا مجوفًا صدئًا مزينًا بالذهب، لم يتم صياغتهما من المعدن من تحت الأرض، ولكن من الحديد من النيازك التي سقطت من السماء.
ويشير هذا الاكتشاف، الذي قاده رئيس قسم الحفظ في المتحف الأثري الوطني في إسبانيا، سلفادور روفيرا لورينس، إلى أن تكنولوجيا وتقنيات تشغيل المعادن كانت أكثر تقدمًا بكثير مما كنا نعتقد في أيبيريا قبل أكثر من 3000 عام.
وتم اكتشاف "كنز فيلينا"، كما يُعرف في المخبأ الذي يضم 66 قطعة معظمها من الذهب، منذ أكثر من 60 عامًا في عام 1963 في ما يعرف الآن باسم أليكانتي في إسبانيا، ومنذ ذلك الحين أصبح يعتبر أحد أهم الأمثلة على العصر البرونزي.
الإرهاق، التعب، الإجهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
مجتمع
علماء يطورون أداة مجانية لعلاج الإرهاق
أمس, 12:58 GMT
ومع ذلك، كان تحديد عمر المجموعة أمرًا صعبًا إلى حد ما، وذلك بفضل شيئين، نصف كرة صغير مجوف، يُعتقد أنه جزء من صولجان أو مقبض سيف، وسوار واحد يشبه الشعلة، وكلاهما له ما وصفه علماء الآثار بمظهر "الحديد"، أي يبدو أنهما مصنوعان من الحديد.
وفي شبه الجزيرة الأيبيرية، لم يبدأ العصر الحديدي، إلا نحو عام 850 قبل الميلاد، والمشكلة هي أن المواد الذهبية يعود تاريخها إلى ما بين 1500 و1200 قبل الميلاد، لذا فإن تحديد مكان وجود القطع الأثرية ذات المظهر الحديدي في سياق كنز فيلينا كان بمثابة لغز محير.
وأخذ الباحثون بعناية عينات من كلا القطع الأثرية، وأخضعوا المادة لقياس الطيف الكتلي لتحديد تركيبها، وعلى الرغم من درجة التآكل العالية، التي تغير التركيب الأولي للقطعة الأثرية، فإن النتائج تشير بقوة إلى أن نصف الكرة والسوار مصنوعان من الحديد النيزكي.
اكتشلف سبب حدوث حفرتين في نفس الوقت على سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
مجتمع
مركبة "أوديسيوس" الفضائية تهبط على سطح القمر بنجاح
10:52 GMT
وأكد الباحثون أن هذا يحل بدقة معضلة كيفية توافق القطعتين الأثريتين مع بقية المجموعة، فقد تم صنعهما في نفس الفترة تقريبًا، ويعود تاريخهما إلى نحو 1400 إلى 1200 قبل الميلاد.
وتشيرالبيانات المتاحة إلى أن القبعة والسوار من كنز فيلينا سيكونان حاليًا أول قطعتين تعزيان إلى الحديد النيزكي في شبه الجزيرة الأيبيرية، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وختم الباحثون بالقول: "الآن، نظرًا لأن الأجسام متآكلة بشدة، فإن النتائج ليست حاسمة، ولكن هناك تقنيات أحدث وغير جراحية يمكن تطبيقها على الأشياء للحصول على مجموعة أكثر تفصيلاً من البيانات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز النتائج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو أمس, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала