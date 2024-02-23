https://sputnikarabic.ae/20240223/الأونروا-وصلنا-إلى-نقطة-الانهيار-واحتياجات-غزة-غير-مسبوقة-1086330934.html

الأونروا: وصلنا إلى "نقطة الانهيار" واحتياجات غزة غير مسبوقة

الأونروا: وصلنا إلى "نقطة الانهيار" واحتياجات غزة غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار". 23.02.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، أمس الخميس.وأضاف لازاريني في الرسالة "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، نتيجة دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".وأوضح أن قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها أصبحت الآن مهددة بشدة.وحذر لازاريني من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة "ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل".وتابع المفوض العام للأونروا "أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا.

https://sputnikarabic.ae/20240221/الأونروا-أكثر-من-300-ألف-طفل-في-غزة-محرومون-من-التعليم-في-ظل-حرب-مروعة-1086284644.html

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