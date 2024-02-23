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الأونروا: وصلنا إلى "نقطة الانهيار" واحتياجات غزة غير مسبوقة
الأونروا: وصلنا إلى "نقطة الانهيار" واحتياجات غزة غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار". 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T07:52+0000
2024-02-23T07:52+0000
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جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، أمس الخميس.وأضاف لازاريني في الرسالة "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، نتيجة دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".وأوضح أن قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها أصبحت الآن مهددة بشدة.وحذر لازاريني من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة "ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل".وتابع المفوض العام للأونروا "أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا.
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأونروا: وصلنا إلى "نقطة الانهيار" واحتياجات غزة غير مسبوقة

07:52 GMT 23.02.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsمتظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر 2022 ، خلال مظاهرة تطالب بهدم منازلهم في صراع 2014 مع إسرائيل. يعاد بناؤها.
متظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر 2022 ، خلال مظاهرة تطالب بهدم منازلهم في صراع 2014 مع إسرائيل. يعاد بناؤها. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، أمس الخميس.
وأضاف لازاريني في الرسالة "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، نتيجة دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
وأوضح أن قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها أصبحت الآن مهددة بشدة.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن يثبت اتهاماتها ضد موظفيها بالضلوع في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعليق 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار.

وحذر لازاريني من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة "ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل".
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وتابع المفوض العام للأونروا "أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.
وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا.
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