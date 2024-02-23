https://sputnikarabic.ae/20240223/الإكوادور-توضح-سبب-رفضها-نقل-الأسلحة-السوفيتية-القديمة-إلى-الولايات-المتحدة-1086328897.html

الإكوادور توضح سبب رفضها نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى الولايات المتحدة

الإكوادور توضح سبب رفضها نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أوضح الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا، سبب رفضه نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T06:02+0000

2024-02-23T06:02+0000

2024-02-23T06:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات الرئيس الأكوادوري خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" التلفزيونية الناطقة بالإسبانية.وكشف نوبوا خلال المقابلة أنه لم يكن يعلم بخطط واشنطن بشأن المصير المستقبلي لما أسماه "الخردة المعدنية" القادمة من الإكوادور.وأشار نوبوا إلى أن روسيا كانت "على حق"، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في نقل الأسلحة إلى طرف ثالث لينتهي بها الأمر في أوكرانيا.وفي أوائل شهر كانون الثاني / يناير الماضي، أعلن نوبوا عن استعداده لاستبدال المعدات العسكرية السوفيتية القديمة، التي أطلق عليها اسم "الخردة المعدنية"، بمعدات حربية جديدة من الولايات المتحدة، وذلك رغم أن تسليم المعدات العسكرية إلى دول ثالثة محظور عادة بموجب شروط العقد. ولكن رئيس الإكوادور أعاد النظر بقراره المذكور الأسبوع الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240217/بعد-تخلي-موسكو-عن-الموز-الإكوادوري-كيتو-تعيد-النظر-في-قرار-نقل-الأسلحة-الروسية-إلى-أمريكا-1086156593.html

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العالم