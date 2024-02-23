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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الإكوادور-توضح-سبب-رفضها-نقل-الأسلحة-السوفيتية-القديمة-إلى-الولايات-المتحدة-1086328897.html
الإكوادور توضح سبب رفضها نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى الولايات المتحدة
الإكوادور توضح سبب رفضها نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا، سبب رفضه نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T06:02+0000
2024-02-23T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الرئيس الأكوادوري خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" التلفزيونية الناطقة بالإسبانية.وكشف نوبوا خلال المقابلة أنه لم يكن يعلم بخطط واشنطن بشأن المصير المستقبلي لما أسماه "الخردة المعدنية" القادمة من الإكوادور.وأشار نوبوا إلى أن روسيا كانت "على حق"، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في نقل الأسلحة إلى طرف ثالث لينتهي بها الأمر في أوكرانيا.وفي أوائل شهر كانون الثاني / يناير الماضي، أعلن نوبوا عن استعداده لاستبدال المعدات العسكرية السوفيتية القديمة، التي أطلق عليها اسم "الخردة المعدنية"، بمعدات حربية جديدة من الولايات المتحدة، وذلك رغم أن تسليم المعدات العسكرية إلى دول ثالثة محظور عادة بموجب شروط العقد. ولكن رئيس الإكوادور أعاد النظر بقراره المذكور الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240217/بعد-تخلي-موسكو-عن-الموز-الإكوادوري-كيتو-تعيد-النظر-في-قرار-نقل-الأسلحة-الروسية-إلى-أمريكا-1086156593.html
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الإكوادور توضح سبب رفضها نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى الولايات المتحدة

06:02 GMT 23.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أوضح الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا، سبب رفضه نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت تصريحات الرئيس الأكوادوري خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" التلفزيونية الناطقة بالإسبانية.
وكشف نوبوا خلال المقابلة أنه لم يكن يعلم بخطط واشنطن بشأن المصير المستقبلي لما أسماه "الخردة المعدنية" القادمة من الإكوادور.
وقال نوبوا: "لدهشتنا، أشارت الولايات المتحدة علنا ​​إلى أن هذه الأسلحة ستستخدم في الصراع المسلح في أوكرانيا، ولكن نحن لا نريد أن نكون جزءا من ذلك".
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بعد تخلي موسكو عن الموز الإكوادوري.. كيتو تعيد النظر في قرار نقل الأسلحة الروسية إلى أمريكا
17 فبراير, 06:51 GMT
وأشار نوبوا إلى أن روسيا كانت "على حق"، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في نقل الأسلحة إلى طرف ثالث لينتهي بها الأمر في أوكرانيا.
وشدد نوبوا على أن روسيا هي الشريك التجاري الثالث الأكثر أهمية لبلاده، التي لا تريد سلطاتها انتهاك المعاهدات الدولية.
وفي أوائل شهر كانون الثاني / يناير الماضي، أعلن نوبوا عن استعداده لاستبدال المعدات العسكرية السوفيتية القديمة، التي أطلق عليها اسم "الخردة المعدنية"، بمعدات حربية جديدة من الولايات المتحدة، وذلك رغم أن تسليم المعدات العسكرية إلى دول ثالثة محظور عادة بموجب شروط العقد. ولكن رئيس الإكوادور أعاد النظر بقراره المذكور الأسبوع الماضي.
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