https://sputnikarabic.ae/20240223/الثانية-خلال-أسبوعين-لاعبات-فريق-أيرلندا-يدرن-ظهورهن-للملعب-أثناء-عزف-النشيد-الوطني-الإسرائيلي-1086339278.html

الثانية خلال أسبوعين.. لاعبات فريق أيرلندا يدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي

الثانية خلال أسبوعين.. لاعبات فريق أيرلندا يدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أدارت لاعبات منتخب أيرلندا لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، خلال المبارة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة. 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T13:08+0000

2024-02-23T13:08+0000

2024-02-23T13:08+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، قد أدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.ووصفت القناة هذا العمل بـ"الاستفزازي"، والذي يأتي رفضا للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، موضحة أن المباراة تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 17 عاما.ويشار إلى أن المنتخب الأيرلندي لكرة السلة للسيدات رفض مصافحة نظيره الإسرائيلي، قبل المباراة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات 2025، في ريغا بدولة لاتفيا، قبل أسبوعين.وأوضحت اتحاد كرة السلة الأيرلندية، أن الفريق لن يشارك في الشروط السابقة للمباراة، بما في ذلك مصافحة المنتخب الإسرائيلي قبل صافرة البداية، وذلك "نتيجة التعليقات الأخيرة التي أدلت بها اللاعبات الإسرائيليات وموظفو التدريب"، بما في ذلك "الاتهامات المثيرة وغير الدقيقة بالمعاداة للسامية، المنشورة على قنوات الاتحاد الإسرائيلي الرسمية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى