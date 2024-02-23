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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-التقدم-الروسي-السريع-على-الجبهات-1086329448.html
الجيش الأوكراني يشتكي من التقدم الروسي السريع على الجبهات
الجيش الأوكراني يشتكي من التقدم الروسي السريع على الجبهات
سبوتنيك عربي
يستمر الجيش الروسي باقتحام مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات التقنية الحديثة. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T07:01+0000
2024-02-23T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن ممثلين عن القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تتقدم بشكل سريع وتعمل على اقتحام المواقع الأوكرانية دون أي توقف.ووفقا للمصادر الأوكرانية، فإن الجيش الروسي يهاجم في الوقت الراهن باستمرار، ويطلق النار على القوات المسلحة الأوكرانية بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية.وتابعت المصادر قائلة: "لديهم مروحيات وقنابل موجهة بالليزر وصواريخ "غراد" إنهم يستخدمون كل شيء على طول خط المواجهة لدينا".وكانت وسائل الإعلام الغربية قد ذكرت سابقًا أن اليأس يسود أروقة السلطة في أوكرانيا وسط إرهاق دولي متزايد بشأن الصراع، ونقص المساعدات الغربية مع عدم توقع الغرب نجاحًا من كييف في عام 2024 مع استنزاف القوات الأوكرانية بشكل متزايد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الإكوادور-توضح-سبب-رفضها-نقل-الأسلحة-السوفيتية-القديمة-إلى-الولايات-المتحدة-1086328897.html
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روسيا

الجيش الأوكراني يشتكي من التقدم الروسي السريع على الجبهات

07:01 GMT 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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يستمر الجيش الروسي باقتحام مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات التقنية الحديثة.
ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن ممثلين عن القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تتقدم بشكل سريع وتعمل على اقتحام المواقع الأوكرانية دون أي توقف.
ووفقا للمصادر الأوكرانية، فإن الجيش الروسي يهاجم في الوقت الراهن باستمرار، ويطلق النار على القوات المسلحة الأوكرانية بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية.
وتابعت المصادر قائلة: "لديهم مروحيات وقنابل موجهة بالليزر وصواريخ "غراد" إنهم يستخدمون كل شيء على طول خط المواجهة لدينا".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:02 GMT
وكانت وسائل الإعلام الغربية قد ذكرت سابقًا أن اليأس يسود أروقة السلطة في أوكرانيا وسط إرهاق دولي متزايد بشأن الصراع، ونقص المساعدات الغربية مع عدم توقع الغرب نجاحًا من كييف في عام 2024 مع استنزاف القوات الأوكرانية بشكل متزايد.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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