https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-التقدم-الروسي-السريع-على-الجبهات-1086329448.html
الجيش الأوكراني يشتكي من التقدم الروسي السريع على الجبهات
الجيش الأوكراني يشتكي من التقدم الروسي السريع على الجبهات
سبوتنيك عربي
يستمر الجيش الروسي باقتحام مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات التقنية الحديثة. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T07:01+0000
2024-02-23T07:01+0000
2024-02-23T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن ممثلين عن القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تتقدم بشكل سريع وتعمل على اقتحام المواقع الأوكرانية دون أي توقف.ووفقا للمصادر الأوكرانية، فإن الجيش الروسي يهاجم في الوقت الراهن باستمرار، ويطلق النار على القوات المسلحة الأوكرانية بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية.وتابعت المصادر قائلة: "لديهم مروحيات وقنابل موجهة بالليزر وصواريخ "غراد" إنهم يستخدمون كل شيء على طول خط المواجهة لدينا".وكانت وسائل الإعلام الغربية قد ذكرت سابقًا أن اليأس يسود أروقة السلطة في أوكرانيا وسط إرهاق دولي متزايد بشأن الصراع، ونقص المساعدات الغربية مع عدم توقع الغرب نجاحًا من كييف في عام 2024 مع استنزاف القوات الأوكرانية بشكل متزايد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الإكوادور-توضح-سبب-رفضها-نقل-الأسلحة-السوفيتية-القديمة-إلى-الولايات-المتحدة-1086328897.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الأوكراني يشتكي من التقدم الروسي السريع على الجبهات
يستمر الجيش الروسي باقتحام مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات التقنية الحديثة.
ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن ممثلين عن القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تتقدم بشكل سريع وتعمل على اقتحام المواقع الأوكرانية دون أي توقف.
ووفقا للمصادر الأوكرانية، فإن الجيش الروسي يهاجم في الوقت الراهن باستمرار، ويطلق النار على القوات المسلحة الأوكرانية بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية.
وتابعت المصادر قائلة: "لديهم مروحيات وقنابل موجهة بالليزر وصواريخ "غراد" إنهم يستخدمون كل شيء على طول خط المواجهة لدينا".
وكانت وسائل الإعلام الغربية قد ذكرت سابقًا أن اليأس يسود أروقة السلطة في أوكرانيا وسط إرهاق دولي متزايد بشأن الصراع، ونقص المساعدات الغربية مع عدم توقع الغرب نجاحًا من كييف في عام 2024 مع استنزاف القوات الأوكرانية بشكل متزايد.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.