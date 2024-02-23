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الجيش الروسي يسقط طائرتي "ميغ-29" و"مي-9" و652 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الجاري
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الروسي-يسقط-طائرتي-ميغ-29-ومي-9-و652-مسيرة-أوكرانية-خلال-الأسبوع-الجاري-1086340866.html
الجيش الروسي يسقط طائرتي "ميغ-29" و"مي-9" و652 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الجاري
الجيش الروسي يسقط طائرتي "ميغ-29" و"مي-9" و652 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الجاري
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن سير العملية العسكرية الخاصة، للفترة من 17 إلى 23 فبراير/ شباط الجاري، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة من طراز... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T13:41+0000
2024-02-23T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي خلال الأسبوع: مقاتلة من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-9" و562 مسيرة أوكرانية".وأضاف الدفاع: "تم تدمير 7 صورايخ من طراز "ستروم شادو" وصاروخ "سام" باتريوت و4 صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلهم لضرب أهداف أرضية".وتابع البيان: "وتم إسقاط 3 صواريخ من طراز "هارم" و6 قنابل موجهة من طراز "جدام" و42 صاروخ من طراز "هيمارس".وأشار البيان إلى أن "القوات الصاروخية الروسية دمرت بضربة جماعية بأسلحة موجهة بدقة، قاذفة صواريخ ومركبة نقل وتحميل لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع المضادة للطائرات".
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الجيش الروسي يسقط طائرتي "ميغ-29" و"مي-9" و652 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الجاري

13:41 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 13:47 GMT 23.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن سير العملية العسكرية الخاصة، للفترة من 17 إلى 23 فبراير/ شباط الجاري، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-9" للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي خلال الأسبوع: مقاتلة من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-9" و562 مسيرة أوكرانية".
وأضاف الدفاع: "تم تدمير 7 صورايخ من طراز "ستروم شادو" وصاروخ "سام" باتريوت و4 صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلهم لضرب أهداف أرضية".
وتابع البيان: "وتم إسقاط 3 صواريخ من طراز "هارم" و6 قنابل موجهة من طراز "جدام" و42 صاروخ من طراز "هيمارس".
وأشار البيان إلى أن "القوات الصاروخية الروسية دمرت بضربة جماعية بأسلحة موجهة بدقة، قاذفة صواريخ ومركبة نقل وتحميل لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع المضادة للطائرات".
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