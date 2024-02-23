https://sputnikarabic.ae/20240223/السفن-الصاروخية-الإسرائيلية-تنفذ-مناورة-ضخمة-لقتال-متعدد-الأطراف-في-الشمال-1086335727.html
السفن الصاروخية الإسرائيلية تنفذ مناورة ضخمة "لقتال متعدد الأطراف" في الشمال
السفن الصاروخية الإسرائيلية تنفذ مناورة ضخمة "لقتال متعدد الأطراف" في الشمال
سبوتنيك عربي
قام الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع بتنفذ مناورة بحرية ضخمة تحاكي قتالا متعدد الأطراف في شمال البلاد. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T11:24+0000
2024-02-23T11:24+0000
2024-02-23T11:24+0000
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وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإنه في هذا الأسبوع انتهت مناورة واسعة النطاق لإبحار السفن الصاروخية في الساحة الشمالية، في ظل التوترات في الشمال.وبحسب القناة الـ"13" الإسرائيلية فإنه من ضمن التدريبات المتنوعة التي تم إجراؤها، إحباط طائرات دون طيار، والإنقاذ الجوي، وإعادة تزويد السفن بالصواريخ والوقود في وسط البحر.ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذ "حزب الله" العديد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، دعما للفصائل الفلسطينية.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة، بالعديد من صواريخ "كاتيوشا" وصواريخ "فالق"، ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة وإصابات متعددة.
https://sputnikarabic.ae/20240223/وزير-الدفاع-الأمريكي-يطالب-نظيره-الإسرائيلي-بخطة-لحماية-المدنيين-قبل-عملية-رفح-1086330466.html
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إسرائيل, العالم
السفن الصاروخية الإسرائيلية تنفذ مناورة ضخمة "لقتال متعدد الأطراف" في الشمال
قام الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع بتنفذ مناورة بحرية ضخمة تحاكي قتالا متعدد الأطراف في شمال البلاد.
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإنه في هذا الأسبوع انتهت مناورة واسعة النطاق لإبحار السفن الصاروخية في الساحة الشمالية، في ظل التوترات في الشمال.
وتحاكي التدريبات معركة واسعة ومتعددة الأسلحة في الساحة البحرية في شمال البلاد، تم خلالها ممارسة التعاون بين سفن الصواريخ وقوات سلاح الجو.
وبحسب القناة الـ"13" الإسرائيلية فإنه من ضمن التدريبات المتنوعة التي تم إجراؤها، إحباط طائرات دون طيار، والإنقاذ الجوي، وإعادة تزويد السفن بالصواريخ والوقود في وسط البحر.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذ "حزب الله" العديد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، دعما للفصائل الفلسطينية.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي
و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة، بالعديد من صواريخ "كاتيوشا" وصواريخ "فالق"، ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة وإصابات متعددة.