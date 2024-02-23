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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالطائرات-المسيرة--1086331534.html
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم المسيرات الروسية دمرت مركزًا للتحكم في الطائرات دون طيار في اتجاه أرتيوموفسك. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T08:12+0000
2024-02-23T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية للصحفيين: "تقوم وحدات الطائرات من دون طيار الروسية بتدمير أهداف وأفراد من وحدة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات هجومية من دون طيار في منطقة تشاسوف يار بشكل يومي".وأشارت إلى أن أطقم الطائرات الروسية حددت مركبة بداخلها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، وقامت بتدمير المركبة باستهداف دقيق.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تعزز-مواقعها-على-محور-أفدييفكا-وتلحق-هزيمة-بـ3-ألوية-أوكرانية-1086308659.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة

08:12 GMT 23.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم المسيرات الروسية دمرت مركزًا للتحكم في الطائرات دون طيار في اتجاه أرتيوموفسك.
وقالت الدفاع الروسية للصحفيين: "تقوم وحدات الطائرات من دون طيار الروسية بتدمير أهداف وأفراد من وحدة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات هجومية من دون طيار في منطقة تشاسوف يار بشكل يومي".
وأشارت إلى أن أطقم الطائرات الروسية حددت مركبة بداخلها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، وقامت بتدمير المركبة باستهداف دقيق.

وأضافت: "بعد القيام بدوريات، قام طاقم الطائرة دون طيار بضرب المركبات ذات العجلات بدقة، ما لم يترك للقوميين المتطرفين أي فرصة للبقاء على قيد الحياة. وبطريقة مماثلة، تم تدمير مركز التحكم بالطائرات دون طيار الموجود في أحد المباني".

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعزز مواقعها على محور أفدييفكا وتلحق هزيمة بـ3 ألوية أوكرانية
أمس, 11:41 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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