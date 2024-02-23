https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالطائرات-المسيرة--1086331534.html
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم المسيرات الروسية دمرت مركزًا للتحكم في الطائرات دون طيار في اتجاه أرتيوموفسك. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T08:12+0000
2024-02-23T08:12+0000
2024-02-23T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية للصحفيين: "تقوم وحدات الطائرات من دون طيار الروسية بتدمير أهداف وأفراد من وحدة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات هجومية من دون طيار في منطقة تشاسوف يار بشكل يومي".وأشارت إلى أن أطقم الطائرات الروسية حددت مركبة بداخلها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، وقامت بتدمير المركبة باستهداف دقيق.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تعزز-مواقعها-على-محور-أفدييفكا-وتلحق-هزيمة-بـ3-ألوية-أوكرانية-1086308659.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم المسيرات الروسية دمرت مركزًا للتحكم في الطائرات دون طيار في اتجاه أرتيوموفسك.
وقالت الدفاع الروسية للصحفيين: "تقوم وحدات الطائرات من دون طيار الروسية بتدمير أهداف وأفراد من وحدة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات هجومية من دون طيار في منطقة تشاسوف يار بشكل يومي".
وأشارت إلى أن أطقم الطائرات الروسية حددت مركبة بداخلها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، وقامت بتدمير المركبة باستهداف دقيق.
وأضافت: "بعد القيام بدوريات، قام طاقم الطائرة دون طيار بضرب المركبات ذات العجلات بدقة، ما لم يترك للقوميين المتطرفين أي فرصة للبقاء على قيد الحياة. وبطريقة مماثلة، تم تدمير مركز التحكم بالطائرات دون طيار الموجود في أحد المباني".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.