عربي
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تنفذ-37-ضربة-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086341274.html
القوات الروسية تنفذ 37 ضربة جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تنفذ 37 ضربة جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت 37 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني،... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T13:57+0000
2024-02-23T14:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050482_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_2fcefac5528c694885f305cd96ec8bc9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 17 إلى 23 فبراير(شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة، بما في ذلك الطائرات وكذلك الطائرات دون طيار، على المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومخازن الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بلدة بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستمرت في التقدم غربا".كما صدت القوات الروسية 39 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الروسي-يسقط-طائرتي-ميغ-29-ومي-9-و652-مسيرة-أوكرانية-خلال-الأسبوع-الجاري-1086340866.html
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بابيدا-على-محور-دونيتسك--1086306375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050482_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_1cdc63a5201b65fea25781225afc82c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تنفذ 37 ضربة جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

13:57 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 14:28 GMT 23.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت 37 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 17 إلى 23 فبراير(شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة، بما في ذلك الطائرات وكذلك الطائرات دون طيار، على المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومخازن الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "تم استهداف مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط طائرتي "ميغ-29" و"مي-9" و652 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
13:41 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بلدة بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 2560 جنديا و 12 دبابة و31 مركبة قتالية مدرعة و58 مركبة و13 مدفعا ميدانيا، ومدفعا من طراز "غراد".

وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستمرت في التقدم غربا".
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بابيدا على محور دونيتسك
أمس, 10:44 GMT
كما صدت القوات الروسية 39 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه، خلال الأسبوع، نحو 2900 جندي و4 دبابات و37 مركبة قتالية مدرعة، و90 مركبة و8 مدافع ميدانية ومدفع من طراز "غراد".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو أمس, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала