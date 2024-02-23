https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تنفذ-37-ضربة-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086341274.html
القوات الروسية تنفذ 37 ضربة جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تنفذ 37 ضربة جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت 37 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني،... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T13:57+0000
2024-02-23T13:57+0000
2024-02-23T14:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 17 إلى 23 فبراير(شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة، بما في ذلك الطائرات وكذلك الطائرات دون طيار، على المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومخازن الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بلدة بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستمرت في التقدم غربا".كما صدت القوات الروسية 39 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الروسي-يسقط-طائرتي-ميغ-29-ومي-9-و652-مسيرة-أوكرانية-خلال-الأسبوع-الجاري-1086340866.html
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بابيدا-على-محور-دونيتسك--1086306375.html
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روسيا
القوات الروسية تنفذ 37 ضربة جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
13:57 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 14:28 GMT 23.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت 37 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 17 إلى 23 فبراير(شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة، بما في ذلك الطائرات وكذلك الطائرات دون طيار، على المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومخازن الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان أنه "تم استهداف مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بلدة بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 2560 جنديا و 12 دبابة و31 مركبة قتالية مدرعة و58 مركبة و13 مدفعا ميدانيا، ومدفعا من طراز "غراد".
وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستمرت في التقدم غربا".
كما صدت القوات الروسية 39 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه، خلال الأسبوع، نحو 2900 جندي و4 دبابات و37 مركبة قتالية مدرعة، و90 مركبة و8 مدافع ميدانية ومدفع من طراز "غراد".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.