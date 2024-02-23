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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/تدمير-أول-مدرعة-إم-1150-أمريكية-الصنع-في-أفدييفكا-1086332587.html
تدمير أول مدرعة "إم 1150" أمريكية الصنع في أفدييفكا
تدمير أول مدرعة "إم 1150" أمريكية الصنع في أفدييفكا
سبوتنيك عربي
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر التدمير الذي لحق بالمركبة الهجومية الأمريكية من طراز "M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV)" التي تعد من... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T08:39+0000
2024-02-23T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب المدونين أصيبت المدرعة المجهزة بكاشف للألغام بعدة ضربات، حيث أشار أحد المدونين العسكريين إلى أنه تم رصد المدرعة وتم إخبار قوات المدفعية الصاروخية بمكان المدرعة لضربها.ولفتت المصادر العسكرية إلى أن الصواريخ التي انفجرت بالمدرعة الأمريكية مزقتها إلى قطع ما أدى إلى تعطلها وهروب طاقمها.ولفت المدونون العسكريون إلى أن هذه المدرعة جيدة إلى حد ما مع حماية ديناميكية معززة، حيث تم استخدامها بنجاح من قبل قوات مشاة البحرية الأمريكية في أفغانستان، لكنها فشلت بمهامها في أوكرانيا.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالطائرات-المسيرة--1086331534.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تدمير أول مدرعة "إم 1150" أمريكية الصنع في أفدييفكا

08:39 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 08:59 GMT 23.02.2024)
© Photo / Wikipedia/the free encyclopediaمدرعة "أسولت بريتشر" الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا
مدرعة أسولت بريتشر الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Photo / Wikipedia/the free encyclopedia
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر التدمير الذي لحق بالمركبة الهجومية الأمريكية من طراز "M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV)" التي تعد من سلسلة دبابات "أبرامز إم 1".
وبحسب المدونين أصيبت المدرعة المجهزة بكاشف للألغام بعدة ضربات، حيث أشار أحد المدونين العسكريين إلى أنه تم رصد المدرعة وتم إخبار قوات المدفعية الصاروخية بمكان المدرعة لضربها.
ولفتت المصادر العسكرية إلى أن الصواريخ التي انفجرت بالمدرعة الأمريكية مزقتها إلى قطع ما أدى إلى تعطلها وهروب طاقمها.
ولفت المدونون العسكريون إلى أن هذه المدرعة جيدة إلى حد ما مع حماية ديناميكية معززة، حيث تم استخدامها بنجاح من قبل قوات مشاة البحرية الأمريكية في أفغانستان، لكنها فشلت بمهامها في أوكرانيا.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة
08:12 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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