https://sputnikarabic.ae/20240223/تدمير-أول-مدرعة-إم-1150-أمريكية-الصنع-في-أفدييفكا-1086332587.html
تدمير أول مدرعة "إم 1150" أمريكية الصنع في أفدييفكا
تدمير أول مدرعة "إم 1150" أمريكية الصنع في أفدييفكا
سبوتنيك عربي
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر التدمير الذي لحق بالمركبة الهجومية الأمريكية من طراز "M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV)" التي تعد من... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T08:39+0000
2024-02-23T08:39+0000
2024-02-23T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/04/1082797753_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7bb1328804857e6d6ede59d7eeca307a.jpg
وبحسب المدونين أصيبت المدرعة المجهزة بكاشف للألغام بعدة ضربات، حيث أشار أحد المدونين العسكريين إلى أنه تم رصد المدرعة وتم إخبار قوات المدفعية الصاروخية بمكان المدرعة لضربها.ولفتت المصادر العسكرية إلى أن الصواريخ التي انفجرت بالمدرعة الأمريكية مزقتها إلى قطع ما أدى إلى تعطلها وهروب طاقمها.ولفت المدونون العسكريون إلى أن هذه المدرعة جيدة إلى حد ما مع حماية ديناميكية معززة، حيث تم استخدامها بنجاح من قبل قوات مشاة البحرية الأمريكية في أفغانستان، لكنها فشلت بمهامها في أوكرانيا.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالطائرات-المسيرة--1086331534.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تدمير أول مدرعة "إم 1150" أمريكية الصنع في أفدييفكا
08:39 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 08:59 GMT 23.02.2024)
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر التدمير الذي لحق بالمركبة الهجومية الأمريكية من طراز "M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV)" التي تعد من سلسلة دبابات "أبرامز إم 1".
وبحسب المدونين أصيبت المدرعة المجهزة بكاشف للألغام بعدة ضربات، حيث أشار أحد المدونين العسكريين إلى أنه تم رصد المدرعة وتم إخبار قوات المدفعية الصاروخية بمكان المدرعة لضربها.
ولفتت المصادر العسكرية إلى أن الصواريخ التي انفجرت بالمدرعة الأمريكية مزقتها إلى قطع ما أدى إلى تعطلها وهروب طاقمها.
ولفت المدونون العسكريون إلى أن هذه المدرعة جيدة إلى حد ما مع حماية ديناميكية معززة، حيث تم استخدامها بنجاح من قبل قوات مشاة البحرية الأمريكية في أفغانستان، لكنها فشلت بمهامها في أوكرانيا.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.