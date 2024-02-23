https://sputnikarabic.ae/20240223/تفكك-جناح-طائرة-في-الجو-مشهد-مخيف-لن-ترغب-بحدوثه-معك-فيديو---1086338150.html
تفكك جناح طائرة في الجو... مشهد مخيف "لن ترغب بحدوثه معك"... فيديو
تفكك جناح طائرة في الجو... مشهد مخيف "لن ترغب بحدوثه معك"... فيديو
سبوتنيك عربي
شاهد أحد ركاب رحلة تجارية متجة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن الأمريكية مشهدا غير عادي عندما نظر من النافذة ورأى جناح الطائرة يتفكك في الجو. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T12:28+0000
2024-02-23T12:28+0000
2024-02-23T12:28+0000
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وقال الراكب إنه كان قلقًا بعض الشيء بعد الإقلاع عندما شعر بأن الطائرة تهتز، حيث قام بفتح ستارة النافذة ورأى جزءًا من جناح الطائرة "يتفكّك" في الجو.وأعلن الطيار بهدوء أنه سيحوّل مسار الرحلة إلى مدينة دنفر لتغيير الطائرة، حيث هبطت الطائرة هناك بأمان، وفقًا لشركة الخطوط الجوية المتحدة.وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقًا في الحادثة.
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نادي الفيديو
تفكك جناح طائرة في الجو... مشهد مخيف "لن ترغب بحدوثه معك"... فيديو
شاهد أحد ركاب رحلة تجارية متجة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن الأمريكية مشهدا غير عادي عندما نظر من النافذة ورأى جناح الطائرة يتفكك في الجو.
وقال الراكب إنه كان قلقًا بعض الشيء بعد الإقلاع عندما شعر بأن الطائرة تهتز، حيث قام بفتح ستارة النافذة ورأى جزءًا من جناح الطائرة "يتفكّك" في الجو.
وأعلن الطيار بهدوء أنه سيحوّل مسار الرحلة إلى مدينة دنفر لتغيير الطائرة، حيث هبطت الطائرة هناك بأمان، وفقًا لشركة الخطوط الجوية المتحدة.
وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقًا في الحادثة.