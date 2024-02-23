https://sputnikarabic.ae/20240223/حريق-ضخم-يلتهم-المنازل-في-فالنسيا-الإسبانية-فيديو-1086330328.html
حريق ضخم يلتهم المنازل في فالنسيا الإسبانية... فيديو
حريق ضخم يلتهم المنازل في فالنسيا الإسبانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشب حريق ضخم، يوم أمس الخميس، في بناء برجي مكون من 14 طابقا يأوي أكثر من 2000 شخص في فالنسيا. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T07:24+0000
2024-02-23T07:24+0000
2024-02-23T07:24+0000
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وتداولت وسائل التواصل فيديو لحريق كبير نشب في منازل في مدينة فالنسيا الإسبانية، الذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص وفقدان 20 آخرين.وأعلنت السلطات الإسبانية، في بيان، أنها تتوقع سقوط عدد كبير من الضحايا جراء حريق مبنى في مدينة فالنسيا الساحلية الشرقية.وبدأ الحريق في منزل في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه استمر في الانتشار واجتاح المبنى بأكمله، ووصفت صحيفة "Levante" الحريق بأنه "الأسوأ في تاريخ فالنسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حريق ضخم يلتهم المنازل في فالنسيا الإسبانية... فيديو
نشب حريق ضخم، يوم أمس الخميس، في بناء برجي مكون من 14 طابقا يأوي أكثر من 2000 شخص في فالنسيا.
وتداولت وسائل التواصل فيديو لحريق كبير نشب في منازل في مدينة فالنسيا الإسبانية، الذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص وفقدان 20 آخرين.
وأعلنت السلطات الإسبانية، في بيان، أنها تتوقع سقوط عدد كبير من الضحايا جراء حريق مبنى في مدينة فالنسيا الساحلية الشرقية.
وبدأ الحريق في منزل في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه استمر في الانتشار واجتاح المبنى بأكمله، ووصفت صحيفة "Levante" الحريق بأنه "الأسوأ في تاريخ فالنسيا".