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https://sputnikarabic.ae/20240223/حريق-ضخم-يلتهم-المنازل-في-فالنسيا-الإسبانية-فيديو-1086330328.html
حريق ضخم يلتهم المنازل في فالنسيا الإسبانية... فيديو
حريق ضخم يلتهم المنازل في فالنسيا الإسبانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشب حريق ضخم، يوم أمس الخميس، في بناء برجي مكون من 14 طابقا يأوي أكثر من 2000 شخص في فالنسيا. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T07:24+0000
2024-02-23T07:24+0000
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وتداولت وسائل التواصل فيديو لحريق كبير نشب في منازل في مدينة فالنسيا الإسبانية، الذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص وفقدان 20 آخرين.وأعلنت السلطات الإسبانية، في بيان، أنها تتوقع سقوط عدد كبير من الضحايا جراء حريق مبنى في مدينة فالنسيا الساحلية الشرقية.وبدأ الحريق في منزل في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه استمر في الانتشار واجتاح المبنى بأكمله، ووصفت صحيفة "Levante" الحريق بأنه "الأسوأ في تاريخ فالنسيا".
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حريق ضخم يلتهم المنازل في فالنسيا الإسبانية... فيديو

07:24 GMT 23.02.2024
© AFP 2023 / Peter Parksحريق هائل يشتعل في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، 3 مارس 2023
حريق هائل يشتعل في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، 3 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / Peter Parks
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نشب حريق ضخم، يوم أمس الخميس، في بناء برجي مكون من 14 طابقا يأوي أكثر من 2000 شخص في فالنسيا.
وتداولت وسائل التواصل فيديو لحريق كبير نشب في منازل في مدينة فالنسيا الإسبانية، الذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص وفقدان 20 آخرين.
وأعلنت السلطات الإسبانية، في بيان، أنها تتوقع سقوط عدد كبير من الضحايا جراء حريق مبنى في مدينة فالنسيا الساحلية الشرقية.
وبدأ الحريق في منزل في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه استمر في الانتشار واجتاح المبنى بأكمله، ووصفت صحيفة "Levante" الحريق بأنه "الأسوأ في تاريخ فالنسيا".
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