عربي
https://sputnikarabic.ae/20240223/حزب-الله-يعلن-عن-ملخص-عملياته-ضد-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-1086327729.html
"حزب الله" يعلن عن ملخص عملياته ضد مواقع للجيش الإسرائيلي
"حزب الله" يعلن عن ملخص عملياته ضد مواقع للجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية وإستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T02:25+0000
2024-02-23T02:25+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_883da0fed5b139364da83cb31af039d4.jpg
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله): "قصفوا أمس الخميس 13 موقعا للجيش الإسرائيلي حيث استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة، وقصفوا مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، وقصفوا موقع السمّاقة وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وقصفوا مبنى يتحصّن فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، ومبنى آخر في مستعمرة المطلّة، وقصفوا ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما وقصف ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخيّة".ولفت إلى أنه استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان" التجهيزات التجسّسيّة في موقع بركة ريشا، وقصفوا تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا، واستهدف موقع بركة ريشا بصاروخَي بركان".كما أعلن حزب الله عن مقتل عنصرين من مقاتليه في جنوب لبنان.وبلغ عدد العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلاميّة (حزب الله) خلال 138 يومًا، 1092 عمليّة.من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 20 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف بالمدفعية الثقيلة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بلدات حلتا، كفرشوبا، حولا، كفركلا، الوزاني، بليدا، راشيا الفخار، الخيام، تلة حمامص، ميس الجبل، بين الدردارة وسهل الخيام، وتلال كفرشوبا، والقطاع الاوسط استهدف بلدات مارون الراس، وعيتا الشعب، ووادي حسن، وفي القطاع الغربي استهدف بلدات الجبين، والناقورة، وطير حرفا، والضهيرة، كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية خرق جدار الصوت وغارات وهمية فوق مناطق النبطية و صور و القطاع الشرقي و القطاع الغربي".
https://sputnikarabic.ae/20240222/نتنياهو-على-حزب-الله-أن-يدرك-بأننا-سنعيد-الأمن-إلى-الشمال-بكل-الوسائل-الممكنة-1086318193.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_16:0:904:666_1920x0_80_0_0_88882a7bf05376bb7db216bae1527fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

"حزب الله" يعلن عن ملخص عملياته ضد مواقع للجيش الإسرائيلي

02:25 GMT 23.02.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية وإستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله): "قصفوا أمس الخميس 13 موقعا للجيش الإسرائيلي حيث استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة، وقصفوا مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، وقصفوا موقع السمّاقة وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وقصفوا مبنى يتحصّن فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، ومبنى آخر في مستعمرة المطلّة، وقصفوا ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما وقصف ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخيّة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، إسرائيل 13 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
نتنياهو: على "حزب الله" أن يدرك بأننا سنعيد الأمن إلى الشمال بكل الوسائل الممكنة
أمس, 15:28 GMT
ولفت إلى أنه استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان" التجهيزات التجسّسيّة في موقع بركة ريشا، وقصفوا تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا، واستهدف موقع بركة ريشا بصاروخَي بركان".
كما أعلن حزب الله عن مقتل عنصرين من مقاتليه في جنوب لبنان.
وبلغ عدد العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلاميّة (حزب الله) خلال 138 يومًا، 1092 عمليّة.
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 20 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف بالمدفعية الثقيلة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بلدات حلتا، كفرشوبا، حولا، كفركلا، الوزاني، بليدا، راشيا الفخار، الخيام، تلة حمامص، ميس الجبل، بين الدردارة وسهل الخيام، وتلال كفرشوبا، والقطاع الاوسط استهدف بلدات مارون الراس، وعيتا الشعب، ووادي حسن، وفي القطاع الغربي استهدف بلدات الجبين، والناقورة، وطير حرفا، والضهيرة، كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية خرق جدار الصوت وغارات وهمية فوق مناطق النبطية و صور و القطاع الشرقي و القطاع الغربي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقاتلات إسرائيلية تقصف رفح.. صور وفيديوأمس, 22:23 GMTطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقاتلات إسرائيلية تقصف رفح.. صور وفيديوأمس, 14:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала