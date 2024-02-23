https://sputnikarabic.ae/20240223/حزب-الله-يعلن-عن-ملخص-عملياته-ضد-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-1086327729.html

"حزب الله" يعلن عن ملخص عملياته ضد مواقع للجيش الإسرائيلي

"حزب الله" يعلن عن ملخص عملياته ضد مواقع للجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية وإستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 23.02.2024, سبوتنيك عربي

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله): "قصفوا أمس الخميس 13 موقعا للجيش الإسرائيلي حيث استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة، وقصفوا مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، وقصفوا موقع السمّاقة وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وقصفوا مبنى يتحصّن فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، ومبنى آخر في مستعمرة المطلّة، وقصفوا ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما وقصف ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخيّة".ولفت إلى أنه استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان" التجهيزات التجسّسيّة في موقع بركة ريشا، وقصفوا تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا، واستهدف موقع بركة ريشا بصاروخَي بركان".كما أعلن حزب الله عن مقتل عنصرين من مقاتليه في جنوب لبنان.وبلغ عدد العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلاميّة (حزب الله) خلال 138 يومًا، 1092 عمليّة.من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 20 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف بالمدفعية الثقيلة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بلدات حلتا، كفرشوبا، حولا، كفركلا، الوزاني، بليدا، راشيا الفخار، الخيام، تلة حمامص، ميس الجبل، بين الدردارة وسهل الخيام، وتلال كفرشوبا، والقطاع الاوسط استهدف بلدات مارون الراس، وعيتا الشعب، ووادي حسن، وفي القطاع الغربي استهدف بلدات الجبين، والناقورة، وطير حرفا، والضهيرة، كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية خرق جدار الصوت وغارات وهمية فوق مناطق النبطية و صور و القطاع الشرقي و القطاع الغربي".

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