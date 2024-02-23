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https://sputnikarabic.ae/20240223/روسيا-تعمل-على-تصنيع-حاسوب-عملاق-في-ساراتوف-1086333281.html
روسيا تعمل على تصنيع حاسوب عملاق في ساراتوف
روسيا تعمل على تصنيع حاسوب عملاق في ساراتوف
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا بصدد تطوير أكبر حاسوب عملاق في البلاد، وذلك على أساس معالج البيانات التابع لمصرف "سبيربنك" في مدينة... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T09:34+0000
2024-02-23T09:35+0000
روسيا
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ولفت فولودين في منشور على صفحته الرسمية على منصة "تلغرام" إلى أنه يعد أحد المشاريع المهمة للغاية، الذي سيتم تنفيذه في بالاكوفو (مقاطعة ساراتوف)، حيث سيتم إنشاء كمبيوتر فائق السرعة، وهو الأكبر في روسيا.ومن جهتها، ذكرت الحكومة الإقليمية في ساراتوف أنه تم عقد اتفاق بينها وبين مصرف "سبيربنك" وشركة "روسيتي" في ديسمبر/ كانون الأول 2020 لإنشاء أكبر مركز بيانات مصرفي في روسيا بالقرب من بالاكوفو، حيث من المخطط تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل.وأشارت الحكومة أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأخيرة في الربع الأول من عام 2027، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للوحدات التكنولوجية 62.4 ألف متر مربع.ووفقا للحكومة الإقليمية، فإن تكلفة بناء مركز البيانات ستكون نحو 30 مليار روبل. وأطلق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال جولته الداخلية ضمن البلاد وتحديدا إلى منطقة ساراتوف في سبتمبر/ أيلول 2021، عملية بناء مركز بيانات "سبيربنك".
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روسيا

روسيا تعمل على تصنيع حاسوب عملاق في ساراتوف

09:34 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 23.02.2024)
© AFP 2023 / EDUARDO MUNOZأجهزة حاسوب مزودة بنظام ويندوز 10
أجهزة حاسوب مزودة بنظام ويندوز 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / EDUARDO MUNOZ
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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا بصدد تطوير أكبر حاسوب عملاق في البلاد، وذلك على أساس معالج البيانات التابع لمصرف "سبيربنك" في مدينة ساراتوف.
ولفت فولودين في منشور على صفحته الرسمية على منصة "تلغرام" إلى أنه يعد أحد المشاريع المهمة للغاية، الذي سيتم تنفيذه في بالاكوفو (مقاطعة ساراتوف)، حيث سيتم إنشاء كمبيوتر فائق السرعة، وهو الأكبر في روسيا.
ومن جهتها، ذكرت الحكومة الإقليمية في ساراتوف أنه تم عقد اتفاق بينها وبين مصرف "سبيربنك" وشركة "روسيتي" في ديسمبر/ كانون الأول 2020 لإنشاء أكبر مركز بيانات مصرفي في روسيا بالقرب من بالاكوفو، حيث من المخطط تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل.
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وأشارت الحكومة أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأخيرة في الربع الأول من عام 2027، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للوحدات التكنولوجية 62.4 ألف متر مربع.
كما من المتوقع أن يستوعب مركز البيانات ما لا يقل عن 3 آلاف رف من معدات الحوسبة أي نحو 120 ألف سيرفير (مخدم) ويصل استهلاك الطاقة الأقصى لمركز البيانات إلى 82 ميغاوات.
ووفقا للحكومة الإقليمية، فإن تكلفة بناء مركز البيانات ستكون نحو 30 مليار روبل.
وأطلق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال جولته الداخلية ضمن البلاد وتحديدا إلى منطقة ساراتوف في سبتمبر/ أيلول 2021، عملية بناء مركز بيانات "سبيربنك".
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