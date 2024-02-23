https://sputnikarabic.ae/20240223/روسيا-تعمل-على-تصنيع-حاسوب-عملاق-في-ساراتوف-1086333281.html
روسيا تعمل على تصنيع حاسوب عملاق في ساراتوف
روسيا تعمل على تصنيع حاسوب عملاق في ساراتوف
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا بصدد تطوير أكبر حاسوب عملاق في البلاد، وذلك على أساس معالج البيانات التابع لمصرف "سبيربنك" في مدينة... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T09:34+0000
2024-02-23T09:34+0000
2024-02-23T09:35+0000
روسيا
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ولفت فولودين في منشور على صفحته الرسمية على منصة "تلغرام" إلى أنه يعد أحد المشاريع المهمة للغاية، الذي سيتم تنفيذه في بالاكوفو (مقاطعة ساراتوف)، حيث سيتم إنشاء كمبيوتر فائق السرعة، وهو الأكبر في روسيا.ومن جهتها، ذكرت الحكومة الإقليمية في ساراتوف أنه تم عقد اتفاق بينها وبين مصرف "سبيربنك" وشركة "روسيتي" في ديسمبر/ كانون الأول 2020 لإنشاء أكبر مركز بيانات مصرفي في روسيا بالقرب من بالاكوفو، حيث من المخطط تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل.وأشارت الحكومة أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأخيرة في الربع الأول من عام 2027، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للوحدات التكنولوجية 62.4 ألف متر مربع.ووفقا للحكومة الإقليمية، فإن تكلفة بناء مركز البيانات ستكون نحو 30 مليار روبل. وأطلق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال جولته الداخلية ضمن البلاد وتحديدا إلى منطقة ساراتوف في سبتمبر/ أيلول 2021، عملية بناء مركز بيانات "سبيربنك".
https://sputnikarabic.ae/20231218/أول-حاسوب-بدماغ-بشري-عملاق-في-العالم-سيطلق-عام-2024-1084238476.html
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روسيا
روسيا تعمل على تصنيع حاسوب عملاق في ساراتوف
09:34 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 23.02.2024)
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا بصدد تطوير أكبر حاسوب عملاق في البلاد، وذلك على أساس معالج البيانات التابع لمصرف "سبيربنك" في مدينة ساراتوف.
ولفت فولودين في منشور على صفحته الرسمية على منصة "تلغرام" إلى أنه يعد أحد المشاريع المهمة للغاية، الذي سيتم تنفيذه في بالاكوفو (مقاطعة ساراتوف)، حيث سيتم إنشاء كمبيوتر فائق السرعة، وهو الأكبر في روسيا.
ومن جهتها، ذكرت الحكومة الإقليمية في ساراتوف أنه تم عقد اتفاق بينها وبين مصرف "سبيربنك" وشركة "روسيتي" في ديسمبر/ كانون الأول 2020 لإنشاء أكبر مركز بيانات مصرفي في روسيا بالقرب من بالاكوفو، حيث من المخطط تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل.
18 ديسمبر 2023, 13:41 GMT
وأشارت الحكومة أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأخيرة في الربع الأول من عام 2027، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للوحدات التكنولوجية 62.4 ألف متر مربع.
كما من المتوقع أن يستوعب مركز البيانات ما لا يقل عن 3 آلاف رف من معدات الحوسبة أي نحو 120 ألف سيرفير (مخدم) ويصل استهلاك الطاقة الأقصى لمركز البيانات إلى 82 ميغاوات.
ووفقا للحكومة الإقليمية، فإن تكلفة بناء مركز البيانات ستكون نحو 30 مليار روبل.
وأطلق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال جولته الداخلية ضمن البلاد وتحديدا إلى منطقة ساراتوف في سبتمبر/ أيلول 2021، عملية بناء مركز بيانات "سبيربنك".