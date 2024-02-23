https://sputnikarabic.ae/20240223/روسيا-صيغة-السلام-التي-طرحها-زيلينسكي-مزيفة-1086353691.html
روسيا: "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي مزيفة
روسيا: "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي مزيفة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأن "صيغة السلام" التي وضعها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مزيفة وهي واضحة... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T19:46+0000
2024-02-23T19:46+0000
2024-02-23T19:46+0000
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وقال نيبينزيا: "ليست هناك حاجة لإضاعة الوقت على الخطط الفارغة لنظام كييف للتفاوض على أساس ما يسمى بـ"صيغة السلام"، التي طرحها زيلينسكي، والتي ليست أكثر من مجرد بلاغ نهائي لروسيا ومحاولة بطريقة أو بأخرى لجذب أكبر عدد ممكن من الدول إلى اجتماعات لا نهاية لها على أساس هذا المشروع".وأضاف نيبينزيا: "إذا لم تكن هناك مفاوضات حقيقية مبنية على تقييم حقيقي للوضع على الأرض، فإن أهداف العملية العسكرية ستتحقق".تتضمن "صيغة السلام" التي يروج لها نظام كييف "استعادة سلامة أراضي أوكرانيا، وتزويدها بالضمانات الأمنية الأوروبية الأطلسية وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب المنسوبة إلى روسيا"، وتعتبر موسكو هذه المبادرة غير واقعية.وقد أشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي.
https://sputnikarabic.ae/20240115/كشف-تفاصيل-نتائج-اجتماع-دافوس-حول-صيغة-السلام-بشأن-أوكرانيا-1085005074.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا: "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي مزيفة
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأن "صيغة السلام" التي وضعها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مزيفة وهي واضحة بالفعل للعديد من البلدان ولا تستحق إضاعة الوقت فيها.
وقال نيبينزيا: "ليست هناك حاجة لإضاعة الوقت على الخطط الفارغة لنظام كييف للتفاوض على أساس ما يسمى بـ"صيغة السلام"، التي طرحها زيلينسكي، والتي ليست أكثر من مجرد بلاغ نهائي لروسيا ومحاولة بطريقة أو بأخرى لجذب أكبر عدد ممكن من الدول إلى اجتماعات لا نهاية لها على أساس هذا المشروع".
وتابع، بالقول: "هذا الزيف واضح بالفعل للعديد من أولئك الذين وجدوا أنفسهم في البداية من دون قصد منجذبين إلى هذا المشروع الخادع في كييف".
وأضاف نيبينزيا: "إذا لم تكن هناك مفاوضات حقيقية مبنية على تقييم حقيقي للوضع على الأرض، فإن أهداف العملية العسكرية ستتحقق".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن السياسيين الغربيين يستخدمون الخداع والاحتيال لمحاولة جر ممثلي دول جنوب وشرق العالم إلى "تجمعات" للترويج لما يسمى بـ"صيغة السلام"، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، وهي "نسخة وهمية"، وببساطة مبادرة غبية.
تتضمن "صيغة السلام" التي يروج لها نظام كييف "استعادة سلامة أراضي أوكرانيا، وتزويدها بالضمانات الأمنية الأوروبية الأطلسية
وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب المنسوبة إلى روسيا"، وتعتبر موسكو هذه المبادرة غير واقعية.
وقد أشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي.