https://sputnikarabic.ae/20240223/شاب-حلبي-يحول-أخشاب-الكنائس-المدمرة-إلى-أيقونات-1086337917.html

شاب حلبي يحول أخشاب الكنائس المدمرة إلى أيقونات

شاب حلبي يحول أخشاب الكنائس المدمرة إلى أيقونات

سبوتنيك عربي

وحده الشغف ما يدفع الشاب فادي موره، أحد آخر فناني الأيقونات في حلب، وأول الشبان الذين تعلموا رسمها في مدينته، للاستمرار بنسج أعماله الإبداعية. 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T12:26+0000

2024-02-23T12:26+0000

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رغم الجراح التي شقها الإرهابيون في عموم جسد هذه المدينة المسالمة شمال سوريا، يمضي موره نحو إكمال مشواره مع الأيقونة، عبر افتتاح مركز خاص لتدريب الأجيال الجديدة على كتابتها وفنونها، ونشر تعاليم جمالها المتجذرة عميقا في تاريخ الشرق.وتابع: "عام 2015، انكشف المشهد عن دمار كبير لحق بالكنائس والدور المسيحية والأثرية المقدسة في المدينة، وفي العام نفسه تم تدمير سقف كاتدرائية مار إلياس نتيجة القصف المركز عليها من قبل الإرهابيين".وقال: "تأثرنا جميعاً نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالكاتدرائية، ودار حديث بيني وبين المطران جوزيف طوبجي حول أخشابها المدمرة، وتساءلنا عما يمكننا أن نصنع به؟ وطرحت عليه فكرة تحويل الخشب إلى أيقونات فأبدى موافقته".وبالفعل، بدأ الشاب مورة بتحويل قطع الخشب المحطمة من بقايا سقف كاتدرائية مار الياس إلى "صفحات كتاب مقدس تعلن بشرى من الجديد والحياة والخلاص والقيامة والمجد والقداسة"، وفق قوله.وتردد صانع الأيقونات حين باشر جمع أخشاب الكنائس المدمرة، نظرا لما ستحمله هذه اللوحات من رهبة استثنائية تجمع بين الحزن والأمل، كما ساوره الخوف من الرهان على نجاحه في خوض التجربة، لكنه تسلح بالصبر والوقت للتغلب على مخاوفه.الشاب الحلبي، العاشق والمتيم بجمال الأيقونات، سرد بعضا من تاريخ المدرسة الحلبية التي اشتهر بها "آل مصور" عبر أربعة أجيال، من القرن الرابع عشر وحتى السابع عشر ميلادي، مبيناً أن لها مكانة كبيرة في عالم الأيقونة البيزنطية.وأشار إلى أنه "كان لنا حظ كبير أن تحتضن مدينتنا هذه المدرسة، كان مقرها في دار مطرانية الروم الأرثوذكس بحي الجديدة، وهي تعد إحدى كبرى المدارس البيزنطية كالأورشليمية والمقدونية ومنها المدرسة الحلبية ونشكر الله أن أشخاصا حافظوا عليها ونجحوا بأن تنجو من الإجرام والدمار".ويرى مورة بأن الأيقونة الروسية هي من إحدى بنات المدرسة البيزنطية وما يميزها، وأضاف: "هذا تحديداً جعلني أعجب بها أنها دمجت وخلطت بين الأيقونة البيزنطية الشرقية واللوحة الغربية، وهناك عوامل دخلت في قلب الأيقونة الروسية وحفاظها على بعض التفاصيل مثل بالطول والملامح، تحدث عن الدمج الذي جرى مؤخراً بالأيقونة الروسية وهو علامة فارقة مميزة".نذر الشاب الحلبي نفسه لإعادة الألق والتجدد إلى الأيقونة الحلبية عبر ضخ دماء جديدة وتشجيع الهواة والمهتمين على كتابتها، معربا عن أمنيته بأن ينقل خبرته إلى الأجيال القادمة كي تحافظ عليه على مر الأزمان.

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