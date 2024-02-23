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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/شويغو-لا-يزال-أمام-الجيش-الروسي-الكثير-من-العمل-لتحقيق-النصر-1086328216.html
شويغو: لا يزال أمام الجيش الروسي "الكثير من العمل" لتحقيق النصر
شويغو: لا يزال أمام الجيش الروسي "الكثير من العمل" لتحقيق النصر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، من مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، اليوم الجمعة، بأنه لا يزال أمام الجيش الروسي "الكثير من العمل" لتحقيق النصر. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T03:42+0000
2024-02-23T03:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، جاء ذلك خلال حفل تقليد عسكريين تميزوا في أداء المهام القتالية.وقال شويغو مخاطبًا العسكريين :"أصدقائي الأعزاء، زملائي ! أهنئكم من كل قلبي على هذه الجوائز الرفيعة( أوسمة وميداليات)، أنا متأكد من أن هذه الجوائز لن تكون الأخيرة، أمامنا الكثير من العمل".وأضاف "حاربتم بصلابة ولهذا منحتم أعلى جوائز الدولة، الوطن الأم يقدر تقديرا عاليا عملكم العسكري، فقط إلى الأمام .. ونحو النصر!".وذكرت الدفاع الروسية أن شويغو قلد العسكريين الذين تميزوا أثناء أداء المهام القتالية، أوسمة البطولة وميداليات الشجاعة تقديراً لتفانيهم وبطولاتهم (..).وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-روسيا-ستواصل-تعزيز-قواتها-المسلحة-بكل-الطرق-الممكنة-مع-الأخذ-في-الاعتبار-تجربتها-القتالية-1086327380.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

شويغو: لا يزال أمام الجيش الروسي "الكثير من العمل" لتحقيق النصر

03:42 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 03:43 GMT 23.02.2024)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev
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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، من مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، اليوم الجمعة، بأنه لا يزال أمام الجيش الروسي "الكثير من العمل" لتحقيق النصر.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، جاء ذلك خلال حفل تقليد عسكريين تميزوا في أداء المهام القتالية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
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أمس, 23:37 GMT
وقال شويغو مخاطبًا العسكريين :"أصدقائي الأعزاء، زملائي ! أهنئكم من كل قلبي على هذه الجوائز الرفيعة( أوسمة وميداليات)، أنا متأكد من أن هذه الجوائز لن تكون الأخيرة، أمامنا الكثير من العمل".
وأضاف "حاربتم بصلابة ولهذا منحتم أعلى جوائز الدولة، الوطن الأم يقدر تقديرا عاليا عملكم العسكري، فقط إلى الأمام .. ونحو النصر!".
وذكرت الدفاع الروسية أن شويغو قلد العسكريين الذين تميزوا أثناء أداء المهام القتالية، أوسمة البطولة وميداليات الشجاعة تقديراً لتفانيهم وبطولاتهم (..).
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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