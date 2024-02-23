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https://sputnikarabic.ae/20240223/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مخاطر-الغواصات-الروسية-على-الغرب-1086331086.html
ضابط أمريكي يكشف عن مخاطر الغواصات الروسية على الغرب
ضابط أمريكي يكشف عن مخاطر الغواصات الروسية على الغرب
سبوتنيك عربي
كشف الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي، جيمس ستافريديس، أن قدرات الغواصات الروسية تشكل تهديدا حقيقيا للغرب. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T07:58+0000
2024-02-23T07:58+0000
رصد عسكري
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ونشرت وكالة "بلومبرغ" مقالة لستافريديس قال فيها إن "الغواصات الروسية ربما لديها القدرة على النزول إلى مناطق عميقة جدًا توجد فيها الكابلات ويمكن أن تعطل عملها"، وفق قوله.واعتبر ستافريديس أن كابلات الاتصال تحت الماء، التي تمر من خلالها العديد من المعاملات المالية كل يوم، ليست محمية بشكل كاف، ولهذا السبب أطلق عليهم اسم "كعب أخيل الضعيف".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، أن القوات البحرية تعتزم خلال العام الحالي 2024 استلام 12 سفينة و4 غواصات.وأشار إيفتوخوف إلى أن الديناميكيات والأرقام تتحدث على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم تسليم 40 سفينة و24 غواصة إلى الأسطول البحري وقبل عقد من الزمن تم تسليم ثلاث غواصات فقط، أي أن الوتيرة زادت 8 مرات.
https://sputnikarabic.ae/20230814/تزويد-غواصات-ياسن-إم-النووية-الروسية-بصواريخ-تسيركون-الفرط-صوتية-1080037607.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ضابط أمريكي يكشف عن مخاطر الغواصات الروسية على الغرب

07:58 GMT 23.02.2024
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورغواصة روسية
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Министерство обороны РФ
/
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كشف الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي، جيمس ستافريديس، أن قدرات الغواصات الروسية تشكل تهديدا حقيقيا للغرب.
ونشرت وكالة "بلومبرغ" مقالة لستافريديس قال فيها إن "الغواصات الروسية ربما لديها القدرة على النزول إلى مناطق عميقة جدًا توجد فيها الكابلات ويمكن أن تعطل عملها"، وفق قوله.
واعتبر ستافريديس أن كابلات الاتصال تحت الماء، التي تمر من خلالها العديد من المعاملات المالية كل يوم، ليست محمية بشكل كاف، ولهذا السبب أطلق عليهم اسم "كعب أخيل الضعيف".
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وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، أن القوات البحرية تعتزم خلال العام الحالي 2024 استلام 12 سفينة و4 غواصات.
وقال إيفتوخوف خلال حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "شهريا يتم تسليم سفينة أو غواصة نووية أو عاملة على الديزل والكهرباء إلى الأسطول البحري الروسي ويحدث هذا بانتظام، حيث ندرك جميعًا أن البحرية هي الأساس لضمان المصالح الوطنية لروسيا.
وأشار إيفتوخوف إلى أن الديناميكيات والأرقام تتحدث على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم تسليم 40 سفينة و24 غواصة إلى الأسطول البحري وقبل عقد من الزمن تم تسليم ثلاث غواصات فقط، أي أن الوتيرة زادت 8 مرات.
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