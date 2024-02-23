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https://sputnikarabic.ae/20240223/مركبة-أوديسيوس-الفضائية-تهبط-على-سطح-القمر-بنجاح-1086334950.html
مركبة "أوديسيوس" الفضائية تهبط على سطح القمر بنجاح
مركبة "أوديسيوس" الفضائية تهبط على سطح القمر بنجاح
سبوتنيك عربي
هبطت مركبة الفضاء "أوديسيوس" التى صنعتها شركة "Intuitive Machines" بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بنجاج، في مهمة لستكشاف الفضاء. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T10:52+0000
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وتعد هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر، وهي أول مركبة أمريكية الصنع تصل إلى القمر منذ أكثر من 50 عاما.انطلقت المركبة الفضائية من الأرض في 15 فبراير/ شباط، وهبطت على سطح القمر بشكل ذاتي. كل شيء سار بسلاسة حتى الوقت المقدر للهبوط، وعندما فقد مركز التحكم في الطيران الاتصال به، استغرق الأمر حوالي عشر دقائق لاستعادة الإشارة والتأكد من حقيقة الهبوط.وذكرت وكالة "ناسا" بعد تأكيد الهبوط الناجح، "هبطت "أوديسيوس"على سطح القمر في الساعة 18:23 وقد وصف مدير ناسا بيل نيلسون بالفعل مهمة أوديسيوس بأنها "منتصرة" وهنأ شركة التطوير، ومشغل الإطلاق "SpaceX" وجميع المشاركين في المهمة.
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علوم, معلومات
علوم, معلومات

مركبة "أوديسيوس" الفضائية تهبط على سطح القمر بنجاح

10:52 GMT 23.02.2024
© UNSPLASH/ NASAاكتشلف سبب حدوث حفرتين في نفس الوقت على سطح القمر
اكتشلف سبب حدوث حفرتين في نفس الوقت على سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© UNSPLASH/ NASA
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هبطت مركبة الفضاء "أوديسيوس" التى صنعتها شركة "Intuitive Machines" بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بنجاج، في مهمة لستكشاف الفضاء.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر، وهي أول مركبة أمريكية الصنع تصل إلى القمر منذ أكثر من 50 عاما.

وقال مدير الشركة تيم كرين أثناء البث: "يمكننا أن نؤكد أن جهازنا موجود على القمر وأننا نتلقى إشارة، وقد وجدت أوديسيوس منزلاً جديدًا".

انطلقت المركبة الفضائية من الأرض في 15 فبراير/ شباط، وهبطت على سطح القمر بشكل ذاتي. كل شيء سار بسلاسة حتى الوقت المقدر للهبوط، وعندما فقد مركز التحكم في الطيران الاتصال به، استغرق الأمر حوالي عشر دقائق لاستعادة الإشارة والتأكد من حقيقة الهبوط.

وبحسب مجلة "sciencealert" تحمل "أوديسيوس" أدوات "ناسا"، التي قالت وكالة الفضاء إنها ستستخدم للمساعدة في الاستعداد للبعثات المأهولة المستقبلية إلى القمر في إطار برنامج "أرتميس".

وذكرت وكالة "ناسا" بعد تأكيد الهبوط الناجح، "هبطت "أوديسيوس"على سطح القمر في الساعة 18:23 وقد وصف مدير ناسا بيل نيلسون بالفعل مهمة أوديسيوس بأنها "منتصرة" وهنأ شركة التطوير، ومشغل الإطلاق "SpaceX" وجميع المشاركين في المهمة.
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