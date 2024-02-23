https://sputnikarabic.ae/20240223/مشاهد-لتدمير-منزل-ياسر-عرفات-السلطة-الفلسطينية-تدين-الاستهداف-الإسرائيلي-لـحكاية-شعبنا-1086332777.html

مشاهد لتدمير منزل ياسر عرفات.. السلطة الفلسطينية تدين الاستهداف الإسرائيلي لـ"حكاية شعبنا"

مشاهد لتدمير منزل ياسر عرفات.. السلطة الفلسطينية تدين الاستهداف الإسرائيلي لـ"حكاية شعبنا"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، أن إسرائيل دمرت منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف هو "اعتداء على رواية وتاريخ وحكاية... 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T08:59+0000

2024-02-23T08:59+0000

2024-02-23T08:59+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104474/37/1044743777_0:223:1984:1339_1920x0_80_0_0_0c01056369526c0203b1c8bd9983f39d.jpg

ونشرت الوزارة أمس الخميس، مجموعة من الصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الواقع في قلب مدينة غزة، الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001.وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف في بيان، إن "استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره هو استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه".وأوضح أبو سيف أن منزل عرفات "يضم مقتنيات الزعيم الخالد الشخصية والعائلية، كما شهدت أركانه الكثير من اللحظات الحاسمة في تاريخ شعبنا خلال وجود أبو عمار في غزة مع بداية تأسيس السلطة".وتابع: "كما يضم البيت بعض المعروضات التي تعرض مراحل مختلفة من حياة أبو عمار، وتفاصيل عن نضاله وكافحه من أجل حرية شعبه، بجانب بعض الأعمال الفنية الأخرى".وأضاف الوزير: "البيت سيظل بما مثله من مكانة ومكان شاهدا على مفاصل مهمة في تاريخنا، كما ستظل جرائم الاحتلال وهدمه دليل آخر على همجية ووحشية هذا المحتل".وأردف "اعتداء الاحتلال خلال الحرب الدائرة على غزة على الموروث والإرث الثقافي الفلسطيني من مبان تاريخية ومساجد وكنائس ومراكز ثقافية ومواقع تراثية ومتاحف ومكتبات ودور نشر وجامعات، يأتي ضمن نفس النسق الهدام للقيم التي يمثلها الاحتلال وسياساته".يذكر أنه في عام 2002، شنت إسرائيل عملية عسكرية وأعادت احتلال الضفة الغربية، حيث تحول ياسر عرفات إلى سجين في مكتبه داخل مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله إلى أن نقل إلى باريس للعلاج.وفي عام 2004، توفي في فرنسا وتم نقل ودفن جثمانه في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

https://sputnikarabic.ae/20220216/رئيس-وزراء-قطري-سابق-يكشف-سرا-عن-وفاة-ياسر-عرفات-فيديو-1058720367.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار