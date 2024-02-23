https://sputnikarabic.ae/20240223/مشهد-مؤسف-لحادث-تصادم-100-سيارة-في-الصين-فيديو-1086339984.html
مشهد مؤسف لحادث تصادم 100 سيارة في الصين... فيديو
مشهد مؤسف لحادث تصادم 100 سيارة في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها بعضا، بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T13:17+0000
2024-02-23T13:17+0000
2024-02-23T13:17+0000
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وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من السيارات متجمعة بشكل عشوائي على الطريق السريع.وذكرت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية عبر حسابها على تطبيق "وي تشات"، أن "3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة".وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل، في وقت عادة ما يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مدنهم الأصلية للاحتفال بعيد العام القمري الجديد.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الحكومة رفعت، خلال هذا الأسبوع، استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة.
https://sputnikarabic.ae/20240223/تفكك-جناح-طائرة-في-الجو-مشهد-مخيف-لن-ترغب-بحدوثه-معك-فيديو---1086338150.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد مؤسف لحادث تصادم 100 سيارة في الصين... فيديو
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها بعضا، بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية.
وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من السيارات متجمعة بشكل عشوائي على الطريق السريع.
وذكرت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية عبر حسابها على تطبيق "وي تشات"، أن "3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة".
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل، في وقت عادة ما يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مدنهم الأصلية للاحتفال بعيد العام القمري الجديد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الحكومة رفعت، خلال هذا الأسبوع، استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة.