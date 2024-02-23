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الجيش الروسي يسقط طائرتي "ميغ-29" و"مي-9" و652 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الجاري
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
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https://sputnikarabic.ae/20240223/مشهد-مؤسف-لحادث-تصادم-100-سيارة-في-الصين-فيديو-1086339984.html
مشهد مؤسف لحادث تصادم 100 سيارة في الصين... فيديو
مشهد مؤسف لحادث تصادم 100 سيارة في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها بعضا، بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T13:17+0000
2024-02-23T13:17+0000
مجتمع
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وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من السيارات متجمعة بشكل عشوائي على الطريق السريع.وذكرت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية عبر حسابها على تطبيق "وي تشات"، أن "3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة".وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل، في وقت عادة ما يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مدنهم الأصلية للاحتفال بعيد العام القمري الجديد.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الحكومة رفعت، خلال هذا الأسبوع، استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة.
https://sputnikarabic.ae/20240223/تفكك-جناح-طائرة-في-الجو-مشهد-مخيف-لن-ترغب-بحدوثه-معك-فيديو---1086338150.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد مؤسف لحادث تصادم 100 سيارة في الصين... فيديو

13:17 GMT 23.02.2024
© Photo / unsplash/Tan Kaninthanondزحمة مرور
زحمة مرور - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Photo / unsplash/Tan Kaninthanond
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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها بعضا، بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية.
وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من السيارات متجمعة بشكل عشوائي على الطريق السريع.
وذكرت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية عبر حسابها على تطبيق "وي تشات"، أن "3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة".
جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
مجتمع
تفكك جناح طائرة في الجو... مشهد مخيف "لن ترغب بحدوثه معك"... فيديو
12:28 GMT
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل، في وقت عادة ما يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مدنهم الأصلية للاحتفال بعيد العام القمري الجديد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الحكومة رفعت، خلال هذا الأسبوع، استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة.
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