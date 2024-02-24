https://sputnikarabic.ae/20240224/أنصار-الله-تعرض-السماح-بسحب-السفينة-البريطانية-المتضررة-مقابل-دخول-مساعدات-إلى-غزة-1086378662.html
"أنصار الله" تعرض السماح بسحب السفينة البريطانية المتضررة مقابل دخول مساعدات إلى غزة
"أنصار الله" تعرض السماح بسحب السفينة البريطانية المتضررة مقابل دخول مساعدات إلى غزة
سبوتنيك عربي
عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، على أمريكا وبريطانيا، السماح بسحب السفينة البريطانية التي استهدفتها الجماعة، الأسبوع الماضي، وتهدد بكارثة بيئية... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "بالإمكان أن تسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة. هذا عرض قابل للدراسة".ويأتي عرض "أنصار الله" بعد دعوة الحكومة اليمنية، الدول والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى الإسراع في التعامل مع أزمة السفينة البريطانية "روبي مار" التي تهدد بكارثة بيئية جراء احتمال تسرب حمولتها من مادة "الأمونيا"، إلى البحر الأحمر نتيجة تعرضها لأضرار جسيمة إثر استهدافها من قوات الجماعة بقصف صاروخي، يوم الإثنين الماضي.تأتي دعوة الحكومة اليمنية، بعد ساعات من اتهام القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلاً بحرياً، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها سفينة بريطانية تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، بقصف صاروخي.ويوم الإثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، إصابة السفينة البريطانية "روبي مار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تؤكد الجماعة بوقت لاحق غرقها جراء تعرضها لأضرار كبيرة.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240224/الحكومة-اليمنية-تدعو-لمنع-كارثة-بيئية-إثر-استهداف-سفينة-محملة-بالأمونيا-والزيوت-1086366425.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, إسرائيل
"أنصار الله" تعرض السماح بسحب السفينة البريطانية المتضررة مقابل دخول مساعدات إلى غزة
عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، على أمريكا وبريطانيا، السماح بسحب السفينة البريطانية التي استهدفتها الجماعة، الأسبوع الماضي، وتهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر، مشترطةً دخول مساعدات إلى قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "بالإمكان أن تسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة. هذا عرض قابل للدراسة".
ويأتي عرض "أنصار الله" بعد دعوة الحكومة اليمنية، الدول والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى الإسراع في التعامل مع أزمة السفينة البريطانية "روبي مار" التي تهدد بكارثة بيئية جراء احتمال تسرب حمولتها من مادة "الأمونيا"، إلى البحر الأحمر نتيجة تعرضها لأضرار جسيمة إثر استهدافها من قوات الجماعة بقصف صاروخي، يوم الإثنين الماضي.
تأتي دعوة الحكومة اليمنية، بعد ساعات من اتهام القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلاً بحرياً، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها سفينة بريطانية تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، بقصف صاروخي.
وأكدت أن "السفينة راسية ولكن الماء أصبح يتسلل إلى داخلها ببطء".
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله
"، إصابة السفينة البريطانية "روبي مار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تؤكد الجماعة بوقت لاحق غرقها جراء تعرضها لأضرار كبيرة.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.