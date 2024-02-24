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https://sputnikarabic.ae/20240224/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-سرية-برتبة-رائد-خلال-المعارك-شمالي-غزة-1086375410.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T17:43+0000
2024-02-24T18:33+0000
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة أن شومينوف وهو قائد سرية بالكتيبة رقم 424 من لواء جفعاتي قد قتل في شمال قطاع غزة، بصاروخ مضاد للدبابات.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة جديدة لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، حيث ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس الليلة الماضية، قدمت واشنطن مخططا محدثًا لصفقة المحتجزين بين حماس وإسرائيل.وأكد أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سوف يجتمع في وقت لاحق من اليوم أو غدا ويقرر ما إذا كان سيقبله أم لا، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن هناك تقدما في المفاوضات قد يسمح بمناقشة تفاصيل الاتفاق.وفي إطار المباحثات، التقى رئيس جهاز (الموساد) دافيد برنياع، بشكل منفصل، مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكي (CIA)، وليام بيرنز، ورئيس الحكومة القطرية، ورئيس الاستخبارات العامة المصرية، عباس كامل. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات موسعة بمشاركة أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي ضم رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، مع ممثلي الدول الثلاث.وفي الساعات الأخيرة، ساد في إسرائيل "جو من التفاؤل الحذر"، على حد تعبير وسائل إعلام إسرائيلية، باعتبار أن المفاوضات "ستنجح هذه المرة".يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20240224/كابينيت-الحرب-على-غزة-يجتمع-لبحث-خطة-أمريكية-جديدة-بشأن-المحتجزين-لدى-حماس-1086369724.html
https://sputnikarabic.ae/20240224/رئيس-المخابرات-العسكرية-الإسرائيلية-السابق-لا-مفر-من-العمل-العسكري-ضد-حزب-الله--1086374695.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, طوفان الأقصى
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي غزة

17:43 GMT 24.02.2024 (تم التحديث: 18:33 GMT 24.02.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZجولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن شومينوف وهو قائد سرية بالكتيبة رقم 424 من لواء جفعاتي قد قتل في شمال قطاع غزة، بصاروخ مضاد للدبابات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع أعضاء من حكومته - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
"كابينيت" الحرب على غزة يجتمع لبحث خطة أمريكية جديدة بشأن المحتجزين لدى حماس
15:07 GMT
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة جديدة لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، حيث ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس الليلة الماضية، قدمت واشنطن مخططا محدثًا لصفقة المحتجزين بين حماس وإسرائيل.
وأكد أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سوف يجتمع في وقت لاحق من اليوم أو غدا ويقرر ما إذا كان سيقبله أم لا، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن هناك تقدما في المفاوضات قد يسمح بمناقشة تفاصيل الاتفاق.
وفي إطار المباحثات، التقى رئيس جهاز (الموساد) دافيد برنياع، بشكل منفصل، مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكي (CIA)، وليام بيرنز، ورئيس الحكومة القطرية، ورئيس الاستخبارات العامة المصرية، عباس كامل. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات موسعة بمشاركة أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي ضم رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، مع ممثلي الدول الثلاث.
وفي الساعات الأخيرة، ساد في إسرائيل "جو من التفاؤل الحذر"، على حد تعبير وسائل إعلام إسرائيلية، باعتبار أن المفاوضات "ستنجح هذه المرة".
جنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق: لا مفر من العمل العسكري ضد "حزب الله"
17:00 GMT
يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
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