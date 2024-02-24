https://sputnikarabic.ae/20240224/الخارجية-السويسرية-تقر-بوجود-10-خطط-للسلام-بشأن-أوكرانيا-1086361600.html

الخارجية السويسرية تقر بوجود 10 خطط للسلام بشأن أوكرانيا

الخارجية السويسرية تقر بوجود 10 خطط للسلام بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، أن هناك نحو عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، لافتا إلى أن ستا أو سبعا منها معلنة فقط، والبقية لا تزال سرية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T09:36+0000

2024-02-24T09:36+0000

2024-02-24T09:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال كاسيس خلال مقابلة مع الصحفيين في نيويورك إن "هناك نحو عشر خطط للسلام في المجمل وبالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن في الواقع هناك ست أو سبع خطط معلنة، بينما لا تزال هناك خطط أخرى سرية".وتابع كاسيس بالقول إن "الولايات المتحدة ضرورية ومهتمة بالمشاركة، حيث سيكون من الضروري التفكير في كيفية التوفيق بين مشاركتها والسياسة الداخلية (الانتخابات الرئاسية)"، مضيفا بالقول أن مجموعة بريكس تعتبر ميزة إضافية.وأوضح الوزير السويسري: "لن نعقد مؤتمرا للسلام إلا إذا تمكنا من تبني نهج واسع النطاق".

https://sputnikarabic.ae/20240219/لا-بديل-عن-وجود-روسيا-سويسرا-تناقش-خطوات-عقد-مؤتمر-للسلام-مع-أوكرانيا-1086225871.html

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