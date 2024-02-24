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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/الخارجية-السويسرية-تقر-بوجود-10-خطط-للسلام-بشأن-أوكرانيا-1086361600.html
الخارجية السويسرية تقر بوجود 10 خطط للسلام بشأن أوكرانيا
الخارجية السويسرية تقر بوجود 10 خطط للسلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، أن هناك نحو عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، لافتا إلى أن ستا أو سبعا منها معلنة فقط، والبقية لا تزال سرية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T09:36+0000
2024-02-24T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال كاسيس خلال مقابلة مع الصحفيين في نيويورك إن "هناك نحو عشر خطط للسلام في المجمل وبالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن في الواقع هناك ست أو سبع خطط معلنة، بينما لا تزال هناك خطط أخرى سرية".وتابع كاسيس بالقول إن "الولايات المتحدة ضرورية ومهتمة بالمشاركة، حيث سيكون من الضروري التفكير في كيفية التوفيق بين مشاركتها والسياسة الداخلية (الانتخابات الرئاسية)"، مضيفا بالقول أن مجموعة بريكس تعتبر ميزة إضافية.وأوضح الوزير السويسري: "لن نعقد مؤتمرا للسلام إلا إذا تمكنا من تبني نهج واسع النطاق".
https://sputnikarabic.ae/20240219/لا-بديل-عن-وجود-روسيا-سويسرا-تناقش-خطوات-عقد-مؤتمر-للسلام-مع-أوكرانيا-1086225871.html
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العالم
العالم

الخارجية السويسرية تقر بوجود 10 خطط للسلام بشأن أوكرانيا

09:36 GMT 24.02.2024
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أعلن وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، أن هناك نحو عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، لافتا إلى أن ستا أو سبعا منها معلنة فقط، والبقية لا تزال سرية.
وقال كاسيس خلال مقابلة مع الصحفيين في نيويورك إن "هناك نحو عشر خطط للسلام في المجمل وبالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن في الواقع هناك ست أو سبع خطط معلنة، بينما لا تزال هناك خطط أخرى سرية".
وأضاف كاسيس أن الغرض من مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، الذي ترغب سويسرا في تنظيمه، هو "إتاحة الفرصة لعرض كل هذه الأفكار وتحليلها وإيجاد قواسم مشتركة من أجل التوصل إلى السلام خطوة بخطوة".
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وتابع كاسيس بالقول إن "الولايات المتحدة ضرورية ومهتمة بالمشاركة، حيث سيكون من الضروري التفكير في كيفية التوفيق بين مشاركتها والسياسة الداخلية (الانتخابات الرئاسية)"، مضيفا بالقول أن مجموعة بريكس تعتبر ميزة إضافية.
وأوضح الوزير السويسري: "لن نعقد مؤتمرا للسلام إلا إذا تمكنا من تبني نهج واسع النطاق".
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