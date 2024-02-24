https://sputnikarabic.ae/20240224/الخارجية-السويسرية-تقر-بوجود-10-خطط-للسلام-بشأن-أوكرانيا-1086361600.html
الخارجية السويسرية تقر بوجود 10 خطط للسلام بشأن أوكرانيا
الخارجية السويسرية تقر بوجود 10 خطط للسلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، أن هناك نحو عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، لافتا إلى أن ستا أو سبعا منها معلنة فقط، والبقية لا تزال سرية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T09:36+0000
2024-02-24T09:36+0000
2024-02-24T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال كاسيس خلال مقابلة مع الصحفيين في نيويورك إن "هناك نحو عشر خطط للسلام في المجمل وبالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن في الواقع هناك ست أو سبع خطط معلنة، بينما لا تزال هناك خطط أخرى سرية".وتابع كاسيس بالقول إن "الولايات المتحدة ضرورية ومهتمة بالمشاركة، حيث سيكون من الضروري التفكير في كيفية التوفيق بين مشاركتها والسياسة الداخلية (الانتخابات الرئاسية)"، مضيفا بالقول أن مجموعة بريكس تعتبر ميزة إضافية.وأوضح الوزير السويسري: "لن نعقد مؤتمرا للسلام إلا إذا تمكنا من تبني نهج واسع النطاق".
https://sputnikarabic.ae/20240219/لا-بديل-عن-وجود-روسيا-سويسرا-تناقش-خطوات-عقد-مؤتمر-للسلام-مع-أوكرانيا-1086225871.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية السويسرية تقر بوجود 10 خطط للسلام بشأن أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، أن هناك نحو عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، لافتا إلى أن ستا أو سبعا منها معلنة فقط، والبقية لا تزال سرية.
وقال كاسيس خلال مقابلة مع الصحفيين في نيويورك إن "هناك نحو عشر خطط للسلام في المجمل وبالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن في الواقع هناك ست أو سبع خطط معلنة، بينما لا تزال هناك خطط أخرى سرية
".
وأضاف كاسيس أن الغرض من مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، الذي ترغب سويسرا في تنظيمه، هو "إتاحة الفرصة لعرض كل هذه الأفكار وتحليلها وإيجاد قواسم مشتركة من أجل التوصل إلى السلام خطوة بخطوة".
وتابع كاسيس بالقول إن "الولايات المتحدة ضرورية ومهتمة بالمشاركة، حيث سيكون من الضروري التفكير في كيفية التوفيق بين مشاركتها والسياسة الداخلية (الانتخابات الرئاسية)"، مضيفا بالقول أن مجموعة بريكس تعتبر ميزة إضافية.
وأوضح الوزير السويسري: "لن نعقد مؤتمرا للسلام إلا إذا تمكنا من تبني نهج واسع النطاق".