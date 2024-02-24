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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/الدفاع-الروسية-شويغو-يتفقد-قوات-المركز-المشاركة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1086356444.html
الدفاع الروسية: شويغو يتفقد قوات "المركز" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية: شويغو يتفقد قوات "المركز" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بتفقد قوات مجموعة "المركز" في المناطق القتالية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T05:56+0000
2024-02-24T05:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "الوزير شويغو تفقد القوات المسلحة واستمع إلى تقرير من قائد قوات مجموعة "المركز" أندريه موردفيتشيف وضباط المقر، حول الوضع الراهن والمستجدات والمهمات القتالية التي تقوم بها قواته وأداء وتصرفات العدو".ونقلت الدفاع الروسية تصريحات الوزير شويغو الذي أعلن أنه من المقرر تزويد القوات المسلحة الروسية بطائرات مسيرة يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240220/شويغو-مهمة-تطهير-منطقة-كرينوك-على-محور-خيرسون-اكتملت-1086259561.html
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روسيا

الدفاع الروسية: شويغو يتفقد قوات "المركز" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة

05:56 GMT 24.02.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بتفقد قوات مجموعة "المركز" في المناطق القتالية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "الوزير شويغو تفقد القوات المسلحة واستمع إلى تقرير من قائد قوات مجموعة "المركز" أندريه موردفيتشيف وضباط المقر، حول الوضع الراهن والمستجدات والمهمات القتالية التي تقوم بها قواته وأداء وتصرفات العدو".
وأضافت أن الوزير أشاد بعمل وخدمة العسكريين على خط المواجهة على مختلف محاور القتال.
ونقلت الدفاع الروسية تصريحات الوزير شويغو الذي أعلن أنه من المقرر تزويد القوات المسلحة الروسية بطائرات مسيرة يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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