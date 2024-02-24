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https://sputnikarabic.ae/20240224/السلطات-الليبية-تحقق-في-عملية-تهريب-كمية-كبيرة-من-غاز-سام-إلى-داخل-البلاد-صور-1086358708.html
السلطات الليبية تحقق في عملية تهريب كمية كبيرة من "غاز سام" إلى داخل البلاد... صور
السلطات الليبية تحقق في عملية تهريب كمية كبيرة من "غاز سام" إلى داخل البلاد... صور
سبوتنيك عربي
فتحت السلطات الليبية تحقيقا موسعا في عملية ضبط كمية كبيرة من أسطوانات غاز "بروميد الميثيل" السام، عُثر عليها مهربة داخل شاحنة في مدينة زليتن الواقعة غربي... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T07:55+0000
2024-02-24T07:55+0000
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وأمر النائب العام الليبي المستشار، الصديق الصور، مساء أمس الخميس، بحبس المتعهد بنقل كميات من غاز "بروميد الميثيل" المهربة إلى البلاد.وتظهر الصور المتداولة في وسائل الإعلام الليبية، إخفاء أسطوانات الغاز داخل شاحنة من التراب.وحسب موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية، تلقت السلطات الليبية بلاغا حول "حركة مرور غير مبررة عبر المدن الليبية لأحد الأشخاص المطلوبين من النيابة لضلوعه في نشاط الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية على نطاق واسع". وأوضح مكتب النائب العام أن الغاز المضبوط "مصنف ضمن قائمة المواد المحظور استيرادها، لكونه يتسبب في أمراض مزمنة للإنسان، وإلحاقه الضرر بالمنظومة البيئية".ولذلك أمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة القضية، ووفقا لتقارير محلية، تحاول السلطات فك لغز طريقة إدخال هذه الكمية من الغاز إلى البلاد.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

السلطات الليبية تحقق في عملية تهريب كمية كبيرة من "غاز سام" إلى داخل البلاد... صور

07:55 GMT 24.02.2024
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علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
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فتحت السلطات الليبية تحقيقا موسعا في عملية ضبط كمية كبيرة من أسطوانات غاز "بروميد الميثيل" السام، عُثر عليها مهربة داخل شاحنة في مدينة زليتن الواقعة غربي ليبيا.
وأمر النائب العام الليبي المستشار، الصديق الصور، مساء أمس الخميس، بحبس المتعهد بنقل كميات من غاز "بروميد الميثيل" المهربة إلى البلاد.
وتظهر الصور المتداولة في وسائل الإعلام الليبية، إخفاء أسطوانات الغاز داخل شاحنة من التراب.
وحسب موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية، تلقت السلطات الليبية بلاغا حول "حركة مرور غير مبررة عبر المدن الليبية لأحد الأشخاص المطلوبين من النيابة لضلوعه في نشاط الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية على نطاق واسع".
وبناء عليه، قامت الأجهزة الأمنية المعنية بتتبع المتهم، حيث تم اعتقاله متلبساً بحيازة 253 أسطوانة تحوي غاز "بروميد الميثيل"، الذي يُوصف بأنه "سام ومسرطن".
وأوضح مكتب النائب العام أن الغاز المضبوط "مصنف ضمن قائمة المواد المحظور استيرادها، لكونه يتسبب في أمراض مزمنة للإنسان، وإلحاقه الضرر بالمنظومة البيئية".
ولذلك أمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة القضية، ووفقا لتقارير محلية، تحاول السلطات فك لغز طريقة إدخال هذه الكمية من الغاز إلى البلاد.
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