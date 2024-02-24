https://sputnikarabic.ae/20240224/خامنئي-أمريكا-تستخدم-الفيتو-بـوقاحة-ضد-قرار-وقف-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-1086363507.html

خامنئي: أمريكا تستخدم الفيتو بـ"وقاحة" ضد قرار وقف القصف الإسرائيلي على غزة

خامنئي: أمريكا تستخدم الفيتو بـ"وقاحة" ضد قرار وقف القصف الإسرائيلي على غزة

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، أن "صبر سكان غزة أمام القصف والمآسي، يعكس إيمانهم الديني العميق". 24.02.2024, سبوتنيك عربي

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وقال خامنئي، في تصريحات له، إن "أمريكا تستخدم الفيتو بكل وقاحة ضد قرار وقف قصف غزة"، مضيفا أن "الإداعاءات الغربية حول حقوق الإنسان كانت كاذبة وهي مجرد نفاق، والدول الغربية تثير الضجة على إعدام مجرم، بينما تتجاهل قتل 30 ألف إنسان بريء في غزة".وتابع: "هذا هو الوجه الحقيقي للديمقراطية الغربية وصمود قوى المقاومة في المنطقة أحبط العدو"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل ونحو 70 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240221/إيران-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-هو-كارثة-القرن-الدبلوماسية-1086287537.html

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