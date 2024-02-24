https://sputnikarabic.ae/20240224/مجلس-الأمن-الروسي-العقوبات-الغربية-ليست-موجهة-للسلطات-بل-ضد-جميع-مواطني-روسيا-1086363175.html

مجلس الأمن الروسي: العقوبات الغربية ليست موجهة للسلطات بل ضد جميع مواطني روسيا

مجلس الأمن الروسي: العقوبات الغربية ليست موجهة للسلطات بل ضد جميع مواطني روسيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن العقوبات الغربية الجديدة ليست موجهة ضد السلطات الروسية، بل ضد جميع سكان روسيا. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T11:08+0000

2024-02-24T11:08+0000

2024-02-24T11:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب ميدفيديف على صفحته الرسمية على منصة "تلغرام": "بشأن العقوبات الجديدة، لقد اعتدنا على حدودها التي لا نهاية لها وتعلمنا كيف نتعايش معها".وأضاف: "لكن ما أريد أن ألفت انتباهكم إليه اليوم هو أن هذا الحظر لم يعد موجها ضد السلطات أو الشركات في البلاد، كما يحب خصمنا الحديث عنه. لقد تم اتخاذها ضد جميع سكان روسيا، على سبيل المثال، الحظر المفروض على نظام الدفع "مير" والقيود المفروضة على أنشطة الشركات العاملة في بناء المساكن في البلاد".ودعا إلى "خلق صعوبات محتملة لهم في الاقتصاد، وإثارة استياء الجمهور من السياسات غير الكفؤة للسلطات الغربية، وتطوير وتعزيز الحلول الدولية التي تنتهك مصالح العالم الغربي. افعل ذلك باستمرار وبشكل منهجي وعلني قدر الإمكان".وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي "الحزمة الـ13" من التدابير التقييدية على موسكو، كما أعلنت المملكة المتحدة، بدورها، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا.ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف في 24 شباط/فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني، إلا أن روسيا استطاعت أن تتكيف وتتخطى هذه العقوبات، كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240224/إعلام-العقوبات-الجديدة-المفروضة-على-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-ملحوظ-1086358210.html

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