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https://sputnikarabic.ae/20240224/مطاردة-طريفة-بين-خروف-ورجال-الشرطة-الأمريكية--1086369541.html
مطاردة طريفة بين خروف ورجال الشرطة الأمريكية
مطاردة طريفة بين خروف ورجال الشرطة الأمريكية
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، القبض على خروف هارب متوجه في طريقه إلى حي في بلدة ماونت لوريل، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T15:00+0000
2024-02-24T15:00+0000
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ويظهر في الفيديو الضباط وهم يسحبون الكبش من قرنيه من الفناء الخلفي للمنزل، حيث بدا الكبش مترددًا وربما هائجًا بعض الشيء.وقال الضابط كايل غاردنر من قسم شرطة ماونت لوريل: "كان الكبش يقفز بين الشجيرات ويركض في كل مكان، تمكنا، مع مجموعة من الضباط وقسم الأشغال العامة، من مطاردته وإرهاقه والإمساك به من قرنيه".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مطاردة طريفة بين خروف ورجال الشرطة الأمريكية

15:00 GMT 24.02.2024
© Photo / unsplash/Paxson Woelberكبش
كبش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Photo / unsplash/Paxson Woelber
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ألقت الشرطة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، القبض على خروف هارب متوجه في طريقه إلى حي في بلدة ماونت لوريل، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.
ويظهر في الفيديو الضباط وهم يسحبون الكبش من قرنيه من الفناء الخلفي للمنزل، حيث بدا الكبش مترددًا وربما هائجًا بعض الشيء.
وقال الضابط كايل غاردنر من قسم شرطة ماونت لوريل: "كان الكبش يقفز بين الشجيرات ويركض في كل مكان، تمكنا، مع مجموعة من الضباط وقسم الأشغال العامة، من مطاردته وإرهاقه والإمساك به من قرنيه".
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