https://sputnikarabic.ae/20240224/مطاردة-طريفة-بين-خروف-ورجال-الشرطة-الأمريكية--1086369541.html
مطاردة طريفة بين خروف ورجال الشرطة الأمريكية
مطاردة طريفة بين خروف ورجال الشرطة الأمريكية
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، القبض على خروف هارب متوجه في طريقه إلى حي في بلدة ماونت لوريل، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T15:00+0000
2024-02-24T15:00+0000
2024-02-24T15:00+0000
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ويظهر في الفيديو الضباط وهم يسحبون الكبش من قرنيه من الفناء الخلفي للمنزل، حيث بدا الكبش مترددًا وربما هائجًا بعض الشيء.وقال الضابط كايل غاردنر من قسم شرطة ماونت لوريل: "كان الكبش يقفز بين الشجيرات ويركض في كل مكان، تمكنا، مع مجموعة من الضباط وقسم الأشغال العامة، من مطاردته وإرهاقه والإمساك به من قرنيه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مطاردة طريفة بين خروف ورجال الشرطة الأمريكية
ألقت الشرطة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، القبض على خروف هارب متوجه في طريقه إلى حي في بلدة ماونت لوريل، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.
ويظهر في الفيديو الضباط وهم يسحبون الكبش من قرنيه من الفناء الخلفي للمنزل، حيث بدا الكبش مترددًا وربما هائجًا بعض الشيء.
وقال الضابط كايل غاردنر من قسم شرطة ماونت لوريل: "كان الكبش يقفز بين الشجيرات ويركض في كل مكان، تمكنا، مع مجموعة من الضباط وقسم الأشغال العامة، من مطاردته وإرهاقه والإمساك به من قرنيه".