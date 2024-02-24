https://sputnikarabic.ae/20240224/مقاتلات-أمريكية-تعترض-منطادا-فوق-ولاية-يوتا-الأمريكية-1086355034.html
مقاتلات أمريكية تعترض منطادا فوق ولاية يوتا الأمريكية
مقاتلات أمريكية تعترض منطادا فوق ولاية يوتا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، بأن طائرات مقاتلة اعترضت منطادا شوهد سابقا فوق المناطق الغربية من الولايات المتحدة. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T00:26+0000
2024-02-24T00:26+0000
2024-02-24T00:26+0000
مقاتلات أمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ممثل القيادة لوكالة "سبوتنيك": "اعترضت مقاتلات "نوراد" البالون فوق ولاية يوتا، وحددت أنه لم يكن مناورا ولا يشكل تهديدا للأمن القومي".وأضاف أن المنطاد كان يحلق على ارتفاع حوالي 13.1-13.7 كيلومترا.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن الجيش الأمريكي اكتشف بالونا مجهول الهوية يحلق فوق غرب الولايات المتحدة.هذا وقبل نحو عام، أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا فوق المحيط الأطلسي، كان قد عبر في السابق الجزء البري للولايات المتحدة بأكمله. وقالت بكين إنه منطاد مدني للأرصاد الجوية، رافضة اتهامات التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20240223/ماسك-يتهم-غوغل-بـالعنصرية-المجنونة-1086353110.html
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مقاتلات أمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مقاتلات أمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مقاتلات أمريكية تعترض منطادا فوق ولاية يوتا الأمريكية
أفاد ممثل قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، بأن طائرات مقاتلة اعترضت منطادا شوهد سابقا فوق المناطق الغربية من الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ممثل القيادة لوكالة "سبوتنيك": "اعترضت مقاتلات "نوراد" البالون فوق ولاية يوتا، وحددت أنه لم يكن مناورا ولا يشكل تهديدا للأمن القومي".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن الجيش الأمريكي اكتشف بالونا مجهول الهوية يحلق فوق غرب الولايات المتحدة.
هذا وقبل نحو عام، أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا فوق المحيط الأطلسي، كان قد عبر في السابق الجزء البري للولايات المتحدة بأكمله. وقالت بكين إنه منطاد مدني للأرصاد الجوية، رافضة اتهامات التجسس.