https://sputnikarabic.ae/20240224/نائب-أمريكي-الأموال-المخصصة-لأوكرانيا-تنتشر-في-عواصم-غسيل-الأموال-1086357439.html
نائب أمريكي: الأموال المخصصة لأوكرانيا تنتشر في "عواصم غسيل الأموال"
نائب أمريكي: الأموال المخصصة لأوكرانيا تنتشر في "عواصم غسيل الأموال"
سبوتنيك عربي
أفاد عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا، مات غايتس، بأن الأموال الأمريكية المخصصة لدعم أوكرانيا "تنتشر عبر عواصم غسيل الأموال في العالم". 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T07:14+0000
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وقال غايتس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر في فلوريدا: "لقد منعنا حتى الآن المزيد من التمويل لأوكرانيا. لقد أوقفنا (رئيس مجلس النواب السابق) كيفن مكارثي، الذي أذن بمبلغ 115 مليار دولار لأوكرانيا، والتي نراها الآن تنتشر عبر عواصم غسيل الأموال في العالم".وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، عزل مجلس النواب الأمريكي رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي، حيث صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 216 صوتا، مقابل معارضة 210 أصوات. وقام أعضاء الكونغرس بالمحاولة نفسها في عام 1910، لكنها لم تنجح.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240218/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-ارتكب-جريمة-ضد-أوكرانيا-1086185972.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
نائب أمريكي: الأموال المخصصة لأوكرانيا تنتشر في "عواصم غسيل الأموال"
07:14 GMT 24.02.2024 (تم التحديث: 07:18 GMT 24.02.2024)
أفاد عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا، مات غايتس، بأن الأموال الأمريكية المخصصة لدعم أوكرانيا "تنتشر عبر عواصم غسيل الأموال في العالم".
وقال غايتس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر في فلوريدا: "لقد منعنا حتى الآن المزيد من التمويل لأوكرانيا. لقد أوقفنا (رئيس مجلس النواب السابق) كيفن مكارثي، الذي أذن بمبلغ 115 مليار دولار لأوكرانيا، والتي نراها الآن تنتشر عبر عواصم غسيل الأموال في العالم".
ووفقا له، لا ينبغي للولايات المتحدة بعد الآن تقديم أي مساعدات خارجية دون خفض ميزانيتها الفيدرالية "المتضخمة".
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، عزل مجلس النواب الأمريكي رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي، حيث صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 216 صوتا، مقابل معارضة 210 أصوات. وقام أعضاء الكونغرس بالمحاولة نفسها في عام 1910، لكنها لم تنجح.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.