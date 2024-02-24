https://sputnikarabic.ae/20240224/نتنياهو-يعلن-أنه-بصدد-مطالبة-الحكومة-خلال-أيام-المصادقة-على-عملية-عسكرية-في-رفح--1086378933.html

نتنياهو يعلن أنه بصدد مطالبة الحكومة خلال أيام المصادقة على عملية عسكرية في رفح

نتنياهو يعلن أنه بصدد مطالبة الحكومة خلال أيام المصادقة على عملية عسكرية في رفح

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيطلب من الحكومة خلال أيام المصادقة على عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

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القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "سأطالب الحكومة مطلع الأسبوع المقبل المصادقة على عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوبي غزة".وأوضح نتنياهو أنه "في بداية الأسبوع سنعقد جلسة لمجلس الوزراء للموافقة على الخطط التشغيلية للعمل في رفح، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين من هناك".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صادق على توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى، وفقا للخطوط العريضة التي تم التوصل إليها في القمة السابقة في باريس.وأكد مسؤولون في إسرائيل أنه "على الرغم من التفاؤل، يجب ألا ننخدع بأن الصفقة سيتم تنفيذها هذا الصباح". وشدد المسؤولون على أن "إسرائيل ستدخل في مفاوضات معقدة وصعبة". يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة. ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.

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