https://sputnikarabic.ae/20240224/وزير-الدفاع-الإيراني-الهجمات-البريطانية-والأمريكية-على-أنصار-الله-انتهاك-صريح-للسيادة-اليمنية-1086362964.html

وزير الدفاع الإيراني: الهجمات البريطانية والأمريكية على "أنصار الله" انتهاك صريح للسيادة اليمنية

وزير الدفاع الإيراني: الهجمات البريطانية والأمريكية على "أنصار الله" انتهاك صريح للسيادة اليمنية

سبوتنيك عربي

أدان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم السبت، الهجمات البريطانية والأمريكية على اليمن. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

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واعتبر أشتياني، هذه الهجمات انتهاكا صريحا للسيادة اليمنية، مشيرا إلى أن "اليمنيين يتخذون قراراتهم في هذه المواجهة بشكل مستقل وإجراءاتهم دفاع عن الشعب الفلسطيني".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، تدمير 7 صواريخ كروز مضادة للسفن، كانت مجهزة للإطلاق من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن.وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه "في 23 فبراير/ شباط، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعًا عن النفس ضد 7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت مجهزة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر".وأضاف البيان: "رصدت القوات الأمريكية صواريخ كروز في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقررت أنها تشكل تهديدًا وشيكًا لسفن تابعة للبحرية الأمريكية وسفن تجارية في المنطقة".وأمس الجمعة، جددت المقاتلات الأمريكية والبريطانية، قصفها الجوي على مواقع لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.ويأتي القصف الجوي غداة إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ ثلاث هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة على أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، واستهداف سفينة بريطانية "اسلاندر" في خليج عدن بصواريخ بحرية أدت إلى اندلاع حريق فيها، ومهاجمة مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المُسيرة.وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.

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