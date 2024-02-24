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https://sputnikarabic.ae/20240224/وصول-عدد-من-القادة-الغربيين-إلى-كييف-1086359611.html
وصول عدد من القادة الغربيين إلى كييف
وصول عدد من القادة الغربيين إلى كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية أن رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ورئيسة المفوضية الأوروبية... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T08:17+0000
2024-02-24T08:18+0000
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وكتبت وكالة "رويترز": "وصل أربعة زعماء غربيون، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف اليوم السبت للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا".ويشار إلى أنهم وصلوا بالقطار من بولندا. وقبل انعقاد القمة الافتراضية، ستعقد ميلوني اجتماعًا ثنائيًا مع زيلينسكي، وقد يعلنان بعده عن اتفاق أمني سبق أن وقعته كييف مع برلين وباريس ولندن.وأكدت فون دير لاين في منصة "إكس": "نحن نقف بقوة أكثر من أي وقت مضى إلى جانب أوكرانيا. ماليا واقتصاديا وعسكريا ومعنويا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

وصول عدد من القادة الغربيين إلى كييف

08:17 GMT 24.02.2024 (تم التحديث: 08:18 GMT 24.02.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام غربية أن رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وصلوا إلى كييف.
وكتبت وكالة "رويترز": "وصل أربعة زعماء غربيون، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف اليوم السبت للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا".

وفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، ستعقد ميلوني، بصفتها رئيسة مجموعة السبع، في كييف أول اجتماع لهذا العام مع قادة المجموعة، والذي سيشارك فيه فلاديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى فون دير لاين وترودو.

ويشار إلى أنهم وصلوا بالقطار من بولندا. وقبل انعقاد القمة الافتراضية، ستعقد ميلوني اجتماعًا ثنائيًا مع زيلينسكي، وقد يعلنان بعده عن اتفاق أمني سبق أن وقعته كييف مع برلين وباريس ولندن.
وأكدت فون دير لاين في منصة "إكس": "نحن نقف بقوة أكثر من أي وقت مضى إلى جانب أوكرانيا. ماليا واقتصاديا وعسكريا ومعنويا".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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