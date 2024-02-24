https://sputnikarabic.ae/20240224/وصول-عدد-من-القادة-الغربيين-إلى-كييف-1086359611.html

وصول عدد من القادة الغربيين إلى كييف

وصول عدد من القادة الغربيين إلى كييف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية أن رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ورئيسة المفوضية الأوروبية... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T08:17+0000

2024-02-24T08:17+0000

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وكتبت وكالة "رويترز": "وصل أربعة زعماء غربيون، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف اليوم السبت للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا".ويشار إلى أنهم وصلوا بالقطار من بولندا. وقبل انعقاد القمة الافتراضية، ستعقد ميلوني اجتماعًا ثنائيًا مع زيلينسكي، وقد يعلنان بعده عن اتفاق أمني سبق أن وقعته كييف مع برلين وباريس ولندن.وأكدت فون دير لاين في منصة "إكس": "نحن نقف بقوة أكثر من أي وقت مضى إلى جانب أوكرانيا. ماليا واقتصاديا وعسكريا ومعنويا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

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