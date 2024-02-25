https://sputnikarabic.ae/20240225/إعلام-غربي-خسائر-أوكرانيا-التي-أعلنها-زيلينسكي-أقل-بكثير-من-التقديرات-الأمريكية-1086400003.html
إعلام غربي: خسائر أوكرانيا التي أعلنها زيلينسكي أقل بكثير من التقديرات الأمريكية
إعلام غربي: خسائر أوكرانيا التي أعلنها زيلينسكي أقل بكثير من التقديرات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، في مقال اليوم الأحد، بأن رقم الخسائر الأوكرانية التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أقل بكثير حتى من التقديرات الأمريكية... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T18:57+0000
2024-02-25T18:57+0000
2024-02-25T18:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي
العالم
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وأعلن زيلينسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 31 ألف شخص، قتلوا في عامين".وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالها: "هذا يتعارض بشكل حاد مع تقديرات المسؤولين الأمريكيين، الذين قدروا، في الصيف الماضي، الخسائر أعلى بكثير، قائلين إن نحو 70 ألف أوكراني لقوا حتفهم وإصابة 100-120 ألفا".وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الأحد، في تعليقها على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الخسائر المزعومة للقوات المسلحة الأوكرانية بـ31 ألف شخص، بأن كل مواطن في أوكرانيا يعلم أن زيلينسكي يكذب.وأوضحت زاخاروفا، بالقول: "في السابق، لم يعتبر زيلينسكي سكان دونباس الناطقين بالروسية كبشر، والآن توقف عن اعتبار سكان الأجزاء المتبقية من أوكرانيا كبشر".وأضافت زاخاروفا: "بالنسبة له، فإن مواطني أوكرانيا ليسوا بشرا، بل وحدات لا يزال بإمكانه الحصول على أموال غربية مقابلهم".زيلينسكي يدلي بتصريح "صادم" يتعلق بالقوات المسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240225/زيلينسكي-يشتكي-لواشنطن-والاتحاد-الأوروبي-على-وسائل-إعلام-وشركات-متعاونة-مع-روسيا-1086399701.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي, العالم
إعلام غربي: خسائر أوكرانيا التي أعلنها زيلينسكي أقل بكثير من التقديرات الأمريكية
أفادت صحيفة أمريكية، في مقال اليوم الأحد، بأن رقم الخسائر الأوكرانية التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أقل بكثير حتى من التقديرات الأمريكية التي وضعت العام الماضي.
وأعلن زيلينسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 31 ألف شخص، قتلوا في عامين".
وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالها: "هذا يتعارض بشكل حاد مع تقديرات المسؤولين الأمريكيين، الذين قدروا، في الصيف الماضي، الخسائر أعلى بكثير، قائلين إن نحو 70 ألف أوكراني لقوا حتفهم وإصابة 100-120 ألفا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا يمكن التحقق بشكل مستقل من الرقم الذي أعلنه زيلينسكي، في وقت تدحر فيه القوات الروسية القوات الأوكرانية على جبهة بامتداد 600 ميل، وتتحدث قيادة القوات المسلحة الأوكرانية منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى تعبئة إضافية".
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الأحد، في تعليقها على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الخسائر المزعومة للقوات المسلحة الأوكرانية بـ31 ألف شخص، بأن كل مواطن في أوكرانيا يعلم أن زيلينسكي يكذب.
وأوضحت زاخاروفا، بالقول: "في السابق، لم يعتبر زيلينسكي سكان دونباس الناطقين بالروسية كبشر، والآن توقف عن اعتبار سكان الأجزاء المتبقية من أوكرانيا كبشر".
وأضافت زاخاروفا: "بالنسبة له، فإن مواطني أوكرانيا ليسوا بشرا، بل وحدات لا يزال بإمكانه الحصول على أموال غربية مقابلهم".