https://sputnikarabic.ae/20240225/الجيش-السوداني-هروب-جماعي-للدعم-السريع-من-محيط-الإذاعة-والتلفزيون-وانهيار-وشيك-لمواقعهم-1086400366.html

الجيش السوداني: هروب جماعي للدعم السريع من محيط الإذاعة والتلفزيون وانهيار وشيك لمواقعهم

الجيش السوداني: هروب جماعي للدعم السريع من محيط الإذاعة والتلفزيون وانهيار وشيك لمواقعهم

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش السوداني، اليوم الأحد، بيانا مقتضبا، قال فيه: "هروب جماعي لقوات الدعم السريع من معارك محيط مقر الإذاعة والتلفزيون"، مشيرا إلى أن "الأمور تتجه نحو... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T19:21+0000

2024-02-25T19:21+0000

2024-02-25T19:21+0000

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ونقل موقع "سودان تربيون"، عن الجيش السوداني قوله بأنه يحكم الحصار على قوات الدعم السريع في محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان، التي تشهد معارك ضارية بين القوتين منذ أسابيع.وأضاف الموقع أن "قوات الدعم السريع تتواجد في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب عديد من المواقع الاستراتيجية التي كانت فيها لأغراض التأمين والحراسة، وبعد اندلاع الحرب فرضت سيطرتها على غالب هذه المواقع، حيث يحاول الجيش إخراجها منها على مدى عشر أشهر".في السياق ذاته، نشر الجيش السوداني، مقطع فيديو يُظهر تواجد بعض عناصره في الشوارع القريبة جدًا من مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث انتشرت أعداد من قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني خلال اليومين الماضيين في أحياء أبو روف وبيت المال والملازمين القريبة من مقر الإذاعة والتلفزيون.يأتي ذلك في إطار تضييق الجيش السوداني الخناق على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، حيث استطاع استعادة السيطرة على بعض أحيائها السكنية، وأرسل عتادا عسكريا من مقر قاعدة "كرري" شمالي المدينة إلى قاعدة "المهندسين" جنوبي أم درمان.ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة السودانية والمناطق المحيطة بها نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني