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https://sputnikarabic.ae/20240225/الدفاع-السورية-تعلن-إسقاط-وتدمير-7-طائرات-مسيرة-حاولت-استهداف-نقاط-عسكرية-وقرى-وبلدات-1086386861.html
الدفاع السورية تعلن إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة حاولت استهداف نقاط عسكرية وقرى وبلدات
الدفاع السورية تعلن إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة حاولت استهداف نقاط عسكرية وقرى وبلدات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية أنه تم إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة تابعة لتنظيمات مسلحة حاولت استهداف نقاط عسكرية وقرى وبلدات. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T09:40+0000
2024-02-25T09:40+0000
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وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- أنشطتها محظورة في روسيا): "تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الدفاع السورية تعلن إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة حاولت استهداف نقاط عسكرية وقرى وبلدات

09:40 GMT 25.02.2024
© AFP 2023 / Amer Almohibanyطائرة مسيرة في السماء
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / Amer Almohibany
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أعلنت وزارة الدفاع السورية أنه تم إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة تابعة لتنظيمات مسلحة حاولت استهداف نقاط عسكرية وقرى وبلدات.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- أنشطتها محظورة في روسيا): "تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة".
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