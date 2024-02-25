https://sputnikarabic.ae/20240225/السعودية-تعلن-عن-زيادة-ضخمة-في-احتياطياتها-من-الغاز-الطبيعي-1086382986.html

السعودية تعلن عن زيادة ضخمة في احتياطياتها من الغاز الطبيعي

السعودية تعلن عن زيادة ضخمة في احتياطياتها من الغاز الطبيعي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن شركة "أرامكو" السعودية تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T07:26+0000

2024-02-25T07:26+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي أن "هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها".تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.وفي السياق، أشارت تقارير اقتصادية، إلى أن الإعلان اليوم عن زيادة احتياطيات الغاز في الجافورة له دلالات استراتيجية، لا سيما أنه جاء بعد إعلان السعودية تأجيل خطط رفع طاقة "أرامكو" الإنتاجية من النفط.وأوضحت التقارير أن لدى غاز الجافورة 3 مزايا استراتيجية، أولها أهميته لبرنامج خفض استهلاك السوائل البترولية وتصديرها بدلاً من حرقها، وثانيها أنه أساس برنامج "أرامكو" لتصبح أكبر مصدر هيدروجين أزرق في العالم، وثالثها أنه قد يكون الدافع وراء توجه السعودية لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعالم للمرة الأولى.

https://sputnikarabic.ae/20230525/بقيمة-تتجاوز-8-مليار-دولار-السعودية-تنشئ-أكبر-مصنع-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-العالم-1077427373.html

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