https://sputnikarabic.ae/20240225/السعودية-تعلن-عن-زيادة-ضخمة-في-احتياطياتها-من-الغاز-الطبيعي-1086382986.html
السعودية تعلن عن زيادة ضخمة في احتياطياتها من الغاز الطبيعي
السعودية تعلن عن زيادة ضخمة في احتياطياتها من الغاز الطبيعي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن شركة "أرامكو" السعودية تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T07:26+0000
2024-02-25T07:26+0000
2024-02-25T07:26+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103854/79/1038547908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي أن "هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها".تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.وفي السياق، أشارت تقارير اقتصادية، إلى أن الإعلان اليوم عن زيادة احتياطيات الغاز في الجافورة له دلالات استراتيجية، لا سيما أنه جاء بعد إعلان السعودية تأجيل خطط رفع طاقة "أرامكو" الإنتاجية من النفط.وأوضحت التقارير أن لدى غاز الجافورة 3 مزايا استراتيجية، أولها أهميته لبرنامج خفض استهلاك السوائل البترولية وتصديرها بدلاً من حرقها، وثانيها أنه أساس برنامج "أرامكو" لتصبح أكبر مصدر هيدروجين أزرق في العالم، وثالثها أنه قد يكون الدافع وراء توجه السعودية لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعالم للمرة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20230525/بقيمة-تتجاوز-8-مليار-دولار-السعودية-تنشئ-أكبر-مصنع-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-العالم-1077427373.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103854/79/1038547908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9922c57945e279f84da45415c2c3417.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
السعودية تعلن عن زيادة ضخمة في احتياطياتها من الغاز الطبيعي
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن شركة "أرامكو" السعودية تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
، أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.
من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي أن "هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها".
تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وفي السياق، أشارت تقارير اقتصادية، إلى أن الإعلان اليوم عن زيادة احتياطيات الغاز في الجافورة له دلالات استراتيجية، لا سيما أنه جاء بعد إعلان السعودية
تأجيل خطط رفع طاقة "أرامكو" الإنتاجية من النفط.
ويعد ذلك دليلا جديدا على توجه السعودية للغاز من أجل دعم تحول الطاقة محلياً والاعتماد على مصادر طاقة أنظف، بحسب التقارير.
وأوضحت التقارير أن لدى غاز الجافورة 3 مزايا استراتيجية، أولها أهميته لبرنامج خفض استهلاك السوائل البترولية وتصديرها بدلاً من حرقها، وثانيها أنه أساس برنامج "أرامكو" لتصبح أكبر مصدر هيدروجين أزرق في العالم، وثالثها أنه قد يكون الدافع وراء توجه السعودية لتصدير الغاز الطبيعي
المسال للعالم للمرة الأولى.