https://sputnikarabic.ae/20240225/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-في-اتجاه-أفدييفكا-1086388120.html
القوات الروسية تصد 7 هجمات في اتجاه أفدييفكا
القوات الروسية تصد 7 هجمات في اتجاه أفدييفكا
سبوتنيك عربي
صد الجيش الروسي سبع هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T10:27+0000
2024-02-25T10:27+0000
2024-02-25T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما هزمت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 في منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة للعدو في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي ولاستوشكينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب وزارة الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" النار على تشكيلات من ألوية المشاة الميكانيكية رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 121 في مناطق نوفودونتسكوي وأوغليدار وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تصد 7 هجمات في اتجاه أفدييفكا
صد الجيش الروسي سبع هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما هزمت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 في منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة للعدو في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي ولاستوشكينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".
كما صدت القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 140 عسكريًا ودبابتين.
وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" النار على تشكيلات من ألوية المشاة الميكانيكية رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 121 في مناطق نوفودونتسكوي وأوغليدار وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.