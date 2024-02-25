عربي
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-في-اتجاه-أفدييفكا-1086388120.html
القوات الروسية تصد 7 هجمات في اتجاه أفدييفكا
القوات الروسية تصد 7 هجمات في اتجاه أفدييفكا
سبوتنيك عربي
صد الجيش الروسي سبع هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T10:27+0000
2024-02-25T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086275310_0:49:1552:922_1920x0_80_0_0_9c66777e81d39c8f8e7a9d285e135090.jpg
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما هزمت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 في منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة للعدو في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي ولاستوشكينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب وزارة الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" النار على تشكيلات من ألوية المشاة الميكانيكية رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 121 في مناطق نوفودونتسكوي وأوغليدار وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/غياتسينت-إس-تدمر-مخبأ-عسكريا-أوكرانيا-فيديو-1086384105.html
https://sputnikarabic.ae/20240223/تدمير-أول-مدرعة-إم-1150-أمريكية-الصنع-في-أفدييفكا-1086332587.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086275310_129:0:1424:971_1920x0_80_0_0_11c86fd85c2e1278177d4d770ed4fa0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تصد 7 هجمات في اتجاه أفدييفكا

10:27 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صد الجيش الروسي سبع هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما هزمت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 في منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة للعدو في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي ولاستوشكينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غياتسينت-إس" تدمر مخبأ عسكريا أوكرانيا... فيديو
07:53 GMT
وبحسب وزارة الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".
كما صدت القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 140 عسكريًا ودبابتين.
وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" النار على تشكيلات من ألوية المشاة الميكانيكية رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 121 في مناطق نوفودونتسكوي وأوغليدار وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مدرعة أسولت بريتشر الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير أول مدرعة "إم 1150" أمريكية الصنع في أفدييفكا
23 فبراير, 08:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Икона на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة.. صور وفيديو06:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала