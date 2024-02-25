https://sputnikarabic.ae/20240225/النقد-الدولي-النمو-الاقتصادي-الإيراني-يرتفع-بشكل-ملحوظ-بسبب-زیادة-إنتاج-النفط-1086394532.html

"النقد الدولي": النمو الاقتصادي الإيراني يرتفع بشكل ملحوظ بسبب زیادة إنتاج النفط

"النقد الدولي": النمو الاقتصادي الإيراني يرتفع بشكل ملحوظ بسبب زیادة إنتاج النفط

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير دورية لصندوق النقد الدولي حول تقدير مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول العالم، أن "النمو الاقتصادي ارتفع، في الآونة الأخيرة، في إيران بشكل ملحوظ مقارنة... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T14:47+0000

2024-02-25T14:47+0000

2024-02-25T14:47+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن صندوق النقد الدولي أن توقعاته لنمو الاقتصاد الإیراني ارتفعت إلى ما يتراوح بين 3/7% في عام 2024 من 2/5%، كانت متوقعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في ظل الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الإيراني.وأضاف صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي الإيراني، في عام 2023، كان قد وصل إلى 5.4% مع زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، في حين كان صندوق النقد الدولي، قد توقع في وقت سابق، أن النمو الاقتصادي لإيران في عام 2023، قد يصل إلى 3%.يأتي ذلك بعدما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإیراني إلى 3/7% في 2024، من 2/5 % كانت متوقعة، في أكتوبر الماضي، في ظل الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الإيراني.في سياق متصل، تقول إحصاءات الصندوق، إن "إنتاج إيران من النفط في العام الجديد تجاوز 2.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بـ700 ألف برميل عن عام 2020".وفي وقت سابق، اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء الماضي، إسرائيل بالوقوف وراء تفجير خطوط أنابيب الغاز، التي تغذي مدن محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غربي البلاد، الأسبوع الماضي، بحسب قوله.وقال أوجي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، إن "إسرائيل مسؤولة عن المؤامرة على خطوط أنابيب الغاز في إيران لكن تم إحباطها"، وأضاف: "الأعداء استهدفوا البنية التحتية لشبكة نقل الغاز، وذلك للإضرار بالبلاد".وكان حريق قد اندلع في خط أنابيب الغاز الإيراني، في منطقة سهل حلوائي التابعة لمدينة بروجن، وتقع مدينة بروجن على بعد 60 كم من مدينة شهر كرد مركز محافظة جهار محال وبختياري جنوب غربي إيران.

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