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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/بوريل-نتيجة-الصراع-في-أوكرانيا-قد-تحسم-في-المستقبل-القريب-1086389191.html
بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب
بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T11:16+0000
2024-02-25T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بوريل، خلال مقابلة صحيفة مع وكالة "البايس" الفرنسية: "علينا أن نفعل المزيد، لأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم حسم نتيجة الصراع في أوكرانيا".وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.وقال بوريل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا أعتقد أن المسؤولين على أعلى المستويات السياسية والمستوى المتوسط ​​والرأي العام يدركون أننا في وضع يتطلب نهجا مختلفا تماما".وتابع بوريل: "في غضون ثلاثة أشهر سيتم حل الوضع بالفعل في ساحة المعركة".ووفقا له، لو تصرفت الكتلة بشكل أكثر حسما، لكان من الممكن أن يتطور الوضع في ساحة المعركة بشكل مختلف اليوم.وفي وقت سابق، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي استنفد احتياطياته من الأسلحة وليس لديه عصا سحرية لنقل المزيد من القذائف إلى كييف.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240225/مشادة-كلامية-بين-مزارع-فرنسي-وماكرون-بسبب-أوكرانيا-1086385566.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب

11:16 GMT 25.02.2024
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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صرح الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب.
وأضاف بوريل، خلال مقابلة صحيفة مع وكالة "البايس" الفرنسية: "علينا أن نفعل المزيد، لأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم حسم نتيجة الصراع في أوكرانيا".
وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.
وفي وقت سابق، أوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في 18فبرير/ شباط الجاري، بأن الوضع في أوكرانيا سيتم حله خلال ثلاثة أشهر.
وقال بوريل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا أعتقد أن المسؤولين على أعلى المستويات السياسية والمستوى المتوسط ​​والرأي العام يدركون أننا في وضع يتطلب نهجا مختلفا تماما".
وتابع بوريل: "في غضون ثلاثة أشهر سيتم حل الوضع بالفعل في ساحة المعركة".
ودعا بوريل إلى اتباع نهج أكثر مرونة وحسمًا تجاه الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتردد في كثير من الأحيان بشأن مسألة توريد أنواع جديدة من الأسلحة إلى كييف.
ووفقا له، لو تصرفت الكتلة بشكل أكثر حسما، لكان من الممكن أن يتطور الوضع في ساحة المعركة بشكل مختلف اليوم.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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08:49 GMT
وفي وقت سابق، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي استنفد احتياطياته من الأسلحة وليس لديه عصا سحرية لنقل المزيد من القذائف إلى كييف.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في وقت سابق، رسالة إلى زملائه في الاتحاد الأوروبي، وصّف فيها النقص الحاد في الذخيرة في القوات المسلحة الأوكرانية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
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