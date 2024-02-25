https://sputnikarabic.ae/20240225/بوريل-نتيجة-الصراع-في-أوكرانيا-قد-تحسم-في-المستقبل-القريب-1086389191.html

بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب

بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب

سبوتنيك عربي

صرح الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T11:16+0000

2024-02-25T11:16+0000

2024-02-25T11:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

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وأضاف بوريل، خلال مقابلة صحيفة مع وكالة "البايس" الفرنسية: "علينا أن نفعل المزيد، لأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم حسم نتيجة الصراع في أوكرانيا".وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.وقال بوريل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا أعتقد أن المسؤولين على أعلى المستويات السياسية والمستوى المتوسط ​​والرأي العام يدركون أننا في وضع يتطلب نهجا مختلفا تماما".وتابع بوريل: "في غضون ثلاثة أشهر سيتم حل الوضع بالفعل في ساحة المعركة".ووفقا له، لو تصرفت الكتلة بشكل أكثر حسما، لكان من الممكن أن يتطور الوضع في ساحة المعركة بشكل مختلف اليوم.وفي وقت سابق، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي استنفد احتياطياته من الأسلحة وليس لديه عصا سحرية لنقل المزيد من القذائف إلى كييف.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين

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