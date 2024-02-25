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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/تي-90-تصمد-أمام-هجوم-من-ثلاث-جهات-فيديو-1086381746.html
"تي-90" تصمد أمام هجوم من ثلاث جهات... فيديو
"تي-90" تصمد أمام هجوم من ثلاث جهات... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد مقطع فيديو متداول مرة أخرى الموثوقية المذهلة لدبابة "تي-90" الروسية خلال مهمة قتالية، حيث تعرضت المركبة لهجوم بصاروخين من نظام "ستوغنا" الأوكراني في... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T05:22+0000
2024-02-25T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ولم يكن للقذائف الثلاث تأثير على عمل الدبابة أكثر من "تأثير الذباب" على درعها، حيث أكملت عملها، دون توقف.وتمكنت الدبابة من الصمود، بفضل التصميم الفريد لبرج "تي-90أ" المصفح، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".وتوفر مجموعة من الصفائح الفولاذية العاكسة، إلى جانب ألواح الدروع الخارجية والخلفية، ووحدات الحماية الديناميكية "كونتاكت-5"، مقاومة مكافئة للبرج تبلغ نحو 1200 ملم، في حين لا تخترق قذيفة "ستوغنا" أكثر من 1050 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"تي-90" تصمد أمام هجوم من ثلاث جهات... فيديو

05:22 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي- 90 "بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد مقطع فيديو متداول مرة أخرى الموثوقية المذهلة لدبابة "تي-90" الروسية خلال مهمة قتالية، حيث تعرضت المركبة لهجوم بصاروخين من نظام "ستوغنا" الأوكراني في المقدمة وعلى جانب البرج، ثم انقضت طائرة مسيرة (معززة بالواقع الافتراضي) على الجزء الخلفي للدبابة.
ولم يكن للقذائف الثلاث تأثير على عمل الدبابة أكثر من "تأثير الذباب" على درعها، حيث أكملت عملها، دون توقف.
وتمكنت الدبابة من الصمود، بفضل التصميم الفريد لبرج "تي-90أ" المصفح، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
وتوفر مجموعة من الصفائح الفولاذية العاكسة، إلى جانب ألواح الدروع الخارجية والخلفية، ووحدات الحماية الديناميكية "كونتاكت-5"، مقاومة مكافئة للبرج تبلغ نحو 1200 ملم، في حين لا تخترق قذيفة "ستوغنا" أكثر من 1050 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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