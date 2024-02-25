https://sputnikarabic.ae/20240225/جنرال-إسرائيلي-سابق-لن-ننجح-في-إخلاء-غزة-من-السلاح-بنسبة-100-1086389570.html

‏جنرال إسرائيلي سابق: لن ننجح في إخلاء غزة من السلاح بنسبة 100%

‏جنرال إسرائيلي سابق: لن ننجح في إخلاء غزة من السلاح بنسبة 100%

سبوتنيك عربي

قال ‏جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده لن تنجح في إخلاء قطاع غزة من السلاح بنسبة 100%. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T11:29+0000

2024-02-25T11:29+0000

2024-02-25T11:29+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال سلوفيك، رئيس شعبة مكافحة الإرهاب السابق في الجيش الإسرائيلي، بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، بأنه لن يكون الأمر بنسبة 100%.وشدد الجنرال سلوفيك على أن النقطة المهمة والأساسية للجيش الإسرائيلي تتعلق بإزالة التهديد الفعلي إلى أدنى حد ممكن، وأن السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستمنع أي نشاط "إرهابي" قبل أن يبدأ، على غرار ما يجري في الضفة الغربية.وفي السياق نفسه، توشك عمليات الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة على الانتهاء، ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح، وفقا للتقارير الإسرائيلية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن تعرض إسرائيل على مصر خطتها حتى لا تفاجئ المصريين، وتتجنب التوتر المحتمل معهم نتيجة العملية المرتقبة، مضيفة أنه "سيكون على إسرائيل التنسيق مع المصريين بشأن كيفية التعامل مع العائق الذي تريد إنشاءه تحت الأرض لمنع تهريب الأسلحة في المستقبل".وأوضحت أن ذلك يأتي بعد تهديدات مصرية بإلحاق ضرر كبير بالعلاقات بين البلدين إلى حد تعليق اتفاق السلام. ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري كبير، تحذيره من استمرار الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان.ونقلت عنه أن مصر أوضحت في المحادثات أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة الانفجار.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, الأخبار