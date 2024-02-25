https://sputnikarabic.ae/20240225/دبابة-تي-62إم-تتحول-إلى-حصن-متنقل-حقيقي--1086382796.html
دبابة "تي-62إم" تتحول إلى حصن متنقل حقيقي
دبابة "تي-62إم" تتحول إلى حصن متنقل حقيقي
سبوتنيك عربي
نشرت قناة "أوغولوك سيتخا" على "تلغرام" صورة للدبابة "تي-62إم" المحصنة بحماية معززة. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T07:08+0000
2024-02-25T07:08+0000
2024-02-25T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086001262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0fa2ef4d3601edac70323d6277b8007.jpg
حيث جهزت الدبابة بـ"طبقة" إضافية فوق الحاويات متعددة الطبقات، مع حماية ديناميكية على برج الدبابة، إضافة إلى تثبيت أجهزة "كونتاكت-1" على الجزء الأمامي من الهيكل والجوانب، حيث تُستخدم شاشات شبكية.كما زودت بطبقات مضادة للطائرات المسيرة أيضا، بما في ذلك فوق حجرة المحرك، حيث ستكون هذه الدبابة المسلحة بمدفع 115 ملم من طراز أو-5تي إس "مولوت"، قادرة على ضرب أهداف العدو المختلفة بموثوقية أعلى، حسب صحيفة "روسكويه غازيتا".يذكر أن هذه الدبابة استخدمت في أفغانستان، وهي الآن تنفذ مهامها بنجاح حتى في ظروف العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/مستا-بي-تدمر-مواقع-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1086382228.html
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة "تي-62إم" تتحول إلى حصن متنقل حقيقي
07:08 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 07:12 GMT 25.02.2024)
نشرت قناة "أوغولوك سيتخا" على "تلغرام" صورة للدبابة "تي-62إم" المحصنة بحماية معززة.
حيث جهزت الدبابة بـ"طبقة" إضافية فوق الحاويات متعددة الطبقات، مع حماية ديناميكية على برج الدبابة، إضافة إلى تثبيت أجهزة "كونتاكت-1" على الجزء الأمامي من الهيكل والجوانب، حيث تُستخدم شاشات شبكية.
كما زودت بطبقات مضادة للطائرات المسيرة أيضا، بما في ذلك فوق حجرة المحرك، حيث ستكون هذه الدبابة المسلحة بمدفع 115 ملم من طراز أو-5تي إس "مولوت"، قادرة على ضرب أهداف العدو المختلفة بموثوقية أعلى، حسب صحيفة
"روسكويه غازيتا".
يذكر أن هذه الدبابة استخدمت في أفغانستان، وهي الآن تنفذ مهامها بنجاح حتى في ظروف العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.