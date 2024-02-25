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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/دبابة-تي-62إم-تتحول-إلى-حصن-متنقل-حقيقي--1086382796.html
دبابة "تي-62إم" تتحول إلى حصن متنقل حقيقي
دبابة "تي-62إم" تتحول إلى حصن متنقل حقيقي
سبوتنيك عربي
نشرت قناة "أوغولوك سيتخا" على "تلغرام" صورة للدبابة "تي-62إم" المحصنة بحماية معززة. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T07:08+0000
2024-02-25T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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حيث جهزت الدبابة بـ"طبقة" إضافية فوق الحاويات متعددة الطبقات، مع حماية ديناميكية على برج الدبابة، إضافة إلى تثبيت أجهزة "كونتاكت-1" على الجزء الأمامي من الهيكل والجوانب، حيث تُستخدم شاشات شبكية.كما زودت بطبقات مضادة للطائرات المسيرة أيضا، بما في ذلك فوق حجرة المحرك، حيث ستكون هذه الدبابة المسلحة بمدفع 115 ملم من طراز أو-5تي إس "مولوت"، قادرة على ضرب أهداف العدو المختلفة بموثوقية أعلى، حسب صحيفة "روسكويه غازيتا".يذكر أن هذه الدبابة استخدمت في أفغانستان، وهي الآن تنفذ مهامها بنجاح حتى في ظروف العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/مستا-بي-تدمر-مواقع-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1086382228.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابة "تي-62إم" تتحول إلى حصن متنقل حقيقي

07:08 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 07:12 GMT 25.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت قناة "أوغولوك سيتخا" على "تلغرام" صورة للدبابة "تي-62إم" المحصنة بحماية معززة.
حيث جهزت الدبابة بـ"طبقة" إضافية فوق الحاويات متعددة الطبقات، مع حماية ديناميكية على برج الدبابة، إضافة إلى تثبيت أجهزة "كونتاكت-1" على الجزء الأمامي من الهيكل والجوانب، حيث تُستخدم شاشات شبكية.
كما زودت بطبقات مضادة للطائرات المسيرة أيضا، بما في ذلك فوق حجرة المحرك، حيث ستكون هذه الدبابة المسلحة بمدفع 115 ملم من طراز أو-5تي إس "مولوت"، قادرة على ضرب أهداف العدو المختلفة بموثوقية أعلى، حسب صحيفة "روسكويه غازيتا".
يذكر أن هذه الدبابة استخدمت في أفغانستان، وهي الآن تنفذ مهامها بنجاح حتى في ظروف العملية العسكرية الخاصة.
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مستا-بي" تدمر مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
06:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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