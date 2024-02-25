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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/غياتسينت-إس-تدمر-مخبأ-عسكريا-أوكرانيا-فيديو-1086384105.html
"غياتسينت-إس" تدمر مخبأ عسكريا أوكرانيا... فيديو
"غياتسينت-إس" تدمر مخبأ عسكريا أوكرانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مخبأ عسكري أوكراني وتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بواسطة مدفع "غياسينت-إس" على محور كوبيانسك. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T07:53+0000
2024-02-25T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أنه على اتجاه كوبيانسك، تسببت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" في إلحاق أضرار بالنيران بوحدات الألوية الآلية "30" و"32" التابعة للقوات الأوكرانية، كما صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وشاحنتين، ومدفعا من طراز "غفوزديكا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"غياتسينت-إس" تدمر مخبأ عسكريا أوكرانيا... فيديو

07:53 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مخبأ عسكري أوكراني وتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بواسطة مدفع "غياسينت-إس" على محور كوبيانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أنه على اتجاه كوبيانسك، تسببت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" في إلحاق أضرار بالنيران بوحدات الألوية الآلية "30" و"32" التابعة للقوات الأوكرانية، كما صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وشاحنتين، ومدفعا من طراز "غفوزديكا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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