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https://sputnikarabic.ae/20240225/قنص-من-النافذة-مشاهد-تظهر-قيام-عناصر-سرايا-القدس-بتحييد-6-جنود-إسرائيليين-فيديو-1086391006.html
"قنص من النافذة"... مشاهد تظهر قيام عناصر "سرايا القدس" بتحييد 6 جنود إسرائيليين... فيديو
"قنص من النافذة"... مشاهد تظهر قيام عناصر "سرايا القدس" بتحييد 6 جنود إسرائيليين... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب المهاجرين" (فصيل منشق عن حركة فتح الفلسطينية)، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر قيام عناصرها وعناصر من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T12:44+0000
2024-02-25T13:03+0000
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وتظهر المشاهد لحظة قيام أحد عناصر "سرايا القدس" بقنص جنود إسرائيليين من نافذة مبنى.وأعلنت "سرايا القدس"، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الجاري، عن قصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في نتساريم.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."القسام" تعلن ضرب مركز قيادة لإسرائيل و"سرايا القدس" تستهدف قوتين عسكريتين... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.الحكومة الإسرائيلية قد توافق على تمديد إخلاء مستوطنات المناطق الشمالية حتى يوليو المقبل
https://sputnikarabic.ae/20240225/تقرير-إسرائيل-تعرض-على-مصر-خطتها-العسكرية-في-رفح-لتجنب-التوتر-معها-1086387779.html
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

"قنص من النافذة"... مشاهد تظهر قيام عناصر "سرايا القدس" بتحييد 6 جنود إسرائيليين... فيديو

12:44 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 25.02.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة
سرايا القدس تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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نشرت "كتائب المهاجرين" (فصيل منشق عن حركة فتح الفلسطينية)، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر قيام عناصرها وعناصر من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، بتحييد 6 جنود إسرائيليين، في عملية مشتركة، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتظهر المشاهد لحظة قيام أحد عناصر "سرايا القدس" بقنص جنود إسرائيليين من نافذة مبنى.
وأعلنت "سرايا القدس"، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الجاري، عن قصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في نتساريم.

وقالت "سرايا القدس" في بيان عبر "تلغرام": "قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107)".

عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
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10:20 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
"القسام" تعلن ضرب مركز قيادة لإسرائيل و"سرايا القدس" تستهدف قوتين عسكريتين... فيديو
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
الحكومة الإسرائيلية قد توافق على تمديد إخلاء مستوطنات المناطق الشمالية حتى يوليو المقبل
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