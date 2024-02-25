https://sputnikarabic.ae/20240225/مشادة-كلامية-بين-مزارع-فرنسي-وماكرون-بسبب-أوكرانيا-1086385566.html

مشادة كلامية بين مزارع فرنسي وماكرون بسبب "أوكرانيا"

مشادة كلامية بين مزارع فرنسي وماكرون بسبب "أوكرانيا"

سبوتنيك عربي

اتهم مزارع فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون بالإنفاق المفرط على أوكرانيا وتجاهل بلاده، وفقا لما ذكرته قناة تلفزيونية فرنسية. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T08:49+0000

2024-02-25T08:49+0000

2024-02-25T08:49+0000

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وأفادت قناة "بي أف إم" الفرنسية، بأن المزارع اشتكى قائلا: "(ينفقون) مبالغ ضخمة لأوكرانيا... مبالغ ضخمة، لكنهم أعطونا الفتات".وعندما قال ماكرون إن فرنسا تستثمر ما يكفي في الزراعة الوطنية، أجاب المزارع بأن الدخل الزراعي ينخفض ​​بنسبة عشرة في المائة كل عام.وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، وقع ماكرون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية ثنائية، وستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وتنص على تخصيص ثلاثة مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف هذا العام، وتتعلق بتوريد المعدات العسكرية الحديثة وتدريب الجنود وتعزيز الصناعة الدفاعية في أوكرانيا.ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانيةوفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20240225/صحيفة-أمريكية-تؤكد-أن-مسألة-الصراع-في-أوكرانيا-في-قبضة-بوتين-1086384263.html

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