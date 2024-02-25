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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/مشادة-كلامية-بين-مزارع-فرنسي-وماكرون-بسبب-أوكرانيا-1086385566.html
مشادة كلامية بين مزارع فرنسي وماكرون بسبب "أوكرانيا"
مشادة كلامية بين مزارع فرنسي وماكرون بسبب "أوكرانيا"
سبوتنيك عربي
اتهم مزارع فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون بالإنفاق المفرط على أوكرانيا وتجاهل بلاده، وفقا لما ذكرته قناة تلفزيونية فرنسية. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T08:49+0000
2024-02-25T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفادت قناة "بي أف إم" الفرنسية، بأن المزارع اشتكى قائلا: "(ينفقون) مبالغ ضخمة لأوكرانيا... مبالغ ضخمة، لكنهم أعطونا الفتات".وعندما قال ماكرون إن فرنسا تستثمر ما يكفي في الزراعة الوطنية، أجاب المزارع بأن الدخل الزراعي ينخفض ​​بنسبة عشرة في المائة كل عام.وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، وقع ماكرون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية ثنائية، وستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وتنص على تخصيص ثلاثة مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف هذا العام، وتتعلق بتوريد المعدات العسكرية الحديثة وتدريب الجنود وتعزيز الصناعة الدفاعية في أوكرانيا.ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانيةوفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240225/صحيفة-أمريكية-تؤكد-أن-مسألة-الصراع-في-أوكرانيا-في-قبضة-بوتين-1086384263.html
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العالم, أخبار فرنسا , روسيا
العالم, أخبار فرنسا , روسيا

مشادة كلامية بين مزارع فرنسي وماكرون بسبب "أوكرانيا"

08:49 GMT 25.02.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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اتهم مزارع فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون بالإنفاق المفرط على أوكرانيا وتجاهل بلاده، وفقا لما ذكرته قناة تلفزيونية فرنسية.
وأفادت قناة "بي أف إم" الفرنسية، بأن المزارع اشتكى قائلا: "(ينفقون) مبالغ ضخمة لأوكرانيا... مبالغ ضخمة، لكنهم أعطونا الفتات".
وعندما قال ماكرون إن فرنسا تستثمر ما يكفي في الزراعة الوطنية، أجاب المزارع بأن الدخل الزراعي ينخفض ​​بنسبة عشرة في المائة كل عام.

وأمس السبت، اقتحم المزارعون الغاضبون من سياسات الحكومة طوق الشرطة جناح معرض المزروعات، حيث كان الرئيس الفرنسي في الطابق الثاني من المبنى وكان على وشك التحدث مع ممثلي الصناعة والنقابات العمالية، حيث استعد بعضهم للقائه، في حين عارض ذلك كثيرون، لأن السلطات، في رأيهم، "لم تفعل ما يكفي من أجل المزارعين".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
07:57 GMT
وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، وقع ماكرون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية ثنائية، وستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وتنص على تخصيص ثلاثة مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف هذا العام، وتتعلق بتوريد المعدات العسكرية الحديثة وتدريب الجنود وتعزيز الصناعة الدفاعية في أوكرانيا.
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
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